Отопительный сезон 2025-2026 — кто в Украине может остаться без тепла

Отопительный сезон в Украине начнется, когда среднесуточная температура несколько суток будет держаться не выше +8 градусов. Местные администрации отчитываются о почти 100% готовности к отопительному сезону в Украине.

Однако в некоторых случаях украинцы рискуют так и не дождаться тепла в своих домах. Новини.LIVE выясняли, при каких условиях могут не включить отопление в этом сезоне.

Существует несколько причин, почему можно остаться с холодными батареями даже зимой. И это не зависит только от войны и регулярного уничтожения российскими оккупантами гражданской инфраструктуры, рассказал Новини.LIVE глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Причина №1. Коллективный договор за отопление

"Если жители многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров на теплоснабжение, а есть только коллективный, от управляющей компании или ЖЭКа, а у них есть задолженность перед теплокоммунэнерго, а у того перед Нафтогазом, то это может стать причиной отказа подключать отопление тому или иному дому", — заявил эксперт.

Он порекомендовал в случае, если управляющая компания или ЖЭК предлагают подписать такой коллективный договор, отказываться от их услуг и искать другие компании.

"Такое может произойти, если вы покупаете квартиру в новом ЖК, или создаете ОСМД. И в этом случае, даже если дом 100% платит за тепло, никто не даст гарантию, что в результате потом не вылезет какая-то задолженность. Поэтому — только индивидуальные договоры на теплоснабжение", — подчеркнул Попенко.

Причина №2. Если это технически невозможно

Если у многоквартирного дома старые трубы, находящиеся в аварийном состоянии, или тепловой пункт, который требует срочного ремонта — то отопление могут и не подать, рассказал эксперт.

"В 2020 году в Дарницком районе Киева возникла такая ситуация по 5 домам, которым ТЭЦ 4 не подписала соответствующую форму. Это произошло из-за технической невозможности подключить их к отоплению из-за ряда проблем, в том числе, старых труб. Поэтому, если в доме есть реальные проблемы, то теплокоммунэнерго может не подключить такой дом к теплу", — добавил Олег Попенко.

Причина №3. Повреждения от обстрелов

По словам эксперта, в основном эта проблема касается новых ЖК, где есть собственная котельная. Он отметил, что управляющая компания может отказаться подключать дом к теплу, пока жители дома не ликвидируют повреждения. А именно — вставят окна и двери, даже в подъездах и лестничных клетках.

"Дом по закону — это общая совместная собственность всех жителей. За которую они несут ответственность. Поэтому, если так случилось, и дом пострадал от обстрелов, то ремонтировать, как минимум, окна в подъезде и двери нужно будет за свой счет. Управляющая компания, с юридической точки зрения, не должна восстанавливать это за свой счет, и да, действительно, по закону может отказаться давать в дом тепло, пока не будут устранены повреждения", — пояснил Попенко.

Однако если по-человечески, это минус такой компании, поэтому жители имеют полное право искать других управляющих, и заключать новый договор, отметил эксперт.

Он напомнил, что в большинстве местных администраций, в том числе, и в Киеве, действуют программы по восстановлению окон, где можно получить средства для их установки. Кроме того, эксперт посоветовал также оставить заявку по программе "єВідновлення".

Могут ли не включить отопление, если вовремя не состоялась поверка тепловых счетчиков

По словам эксперта, это не является причиной неподачи тепла в дом.

"Подключение к отоплению и поверка счетчиков — это разные, несвязанные между собой вещи. Однако каждый должен четко понимать: если счетчик не поверить вовремя, то счет за тепло будет выставляться не по показаниям счетчика, а считаться "по среднему". А это вдвое-втрое дороже", — добавил Попенко.

Поэтому стоит учесть это и сделать поверку счетчиков вовремя, чтобы не переплачивать.

Напомним, некоторым украинцам государство будет компенсировать расходы на тепло в этом отопительном сезоне. Льготы могут получить определенные категории. Также выяснили, надо ли украинцам дополнительно готовиться к прохождению зимы.