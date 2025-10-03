Коммунальные льготы — кому государство будет компенсировать расходы на тепло в этом отопительном сезоне

Пенсионер считает коммуналку. Фото: УНИАН

После старта отопительного сезона расходы украинцев на коммуналку существенно возрастают, ведь им дополнительно поступают счета за тепло. Однако, если человек относится к определенным категориям граждан, он может оформить льготы и платить меньше. В Украине такую возможность имеют более полутора миллионов человек.

О том, кому государство будет компенсировать расходы на тепло в этом отопительном сезоне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

В инфографике Правительственного портала отмечается, что льгота — это социальная гарантия, определенная законодательством для отдельных категорий граждан. Ее могут получить: ветераны войны, члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, многодетные семьи, дети войны и другие.

Как работают льготы на оплату ЖКУ в Украине. Фото: скриншот/Правительственный портал

Скидка на оплату коммуналки может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без этого. Если право на льготу имеют несколько человек в квартире, она оформляется на того, кому предусмотрен больший процент скидки.

Какие услуги покрываются льготами

Перечень услуг определен отдельным порядком. Скидка может действовать на оплату:

твердого топлива и сжиженного газа;

управление многоквартирным домом;

пользования жильем (квартплата, содержание домов и придомовых территорий);

коммунальных услуг: холодной и горячей воды, водоотведения, отопления, газа, электроэнергии, вывоза мусора.

На какие коммунальные услуги украинцы могут получить льготы. Фото: скриншот/Правительственный портал

Кто имеет право на льготы в 2025 году

В Министерстве социальной политики отмечают, что льготы могут получить:

дети войны;

участники Революции Достоинства;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и их семьи;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи;

лица с особыми трудовыми заслугами перед государством и их родные;

военные, получившие инвалидность, и семьи погибших или пропавших без вести;

ветераны военной службы, полиции и других силовых структур, а также их семьи;

участники войны, люди с особыми заслугами перед Украиной, их родители и вдовы/вдовцы;

реабилитированные граждане, бывшие узники концлагерей, гетто и жертвы нацистских преследований;

семьи работников службы гражданской защиты, погибших или пострадавших во время службы;

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и семьи погибших военнослужащих;

пенсионеры из числа педагогов, медиков, библиотекарей и работников культуры, которые работали и живут в сельской местности.

Как оформить льготу в 2025 году

Подать документы можно несколькими способами:

по почте в ПФУ;

через электронный портал ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Перед этим нужно написать заявление о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Если по уровню доходов вы не подпадаете под программу льгот, можно оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что с начала октября большинство украинцев будут платить за коммунальные услуги по тем же тарифам, что и в сентябре. В то же время для отдельных категорий населения предусмотрены дополнительные выплаты и формы помощи.

Также мы рассказывали, что Пенсионный фонд Украины с 1 октября 2025 года начинает автоматический перерасчет субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Однако это касается не всех — части граждан придется повторно обратиться с заявлением.