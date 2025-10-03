Комунальні пільги — кому держава компенсуватиме витрати на тепло цього опалювального сезону

Пенсіонер рахує комуналку. Фото: УНІАН

Після старту опалювального сезону витрати українців на комуналку суттєво зростають, адже їм додатково надходять рахунки за тепло. Однак, якщо людина належить до визначених категорій громадян, вона може оформити пільги та платити менше. В Україні таку можливість мають понад півтора мільйона осіб.

Про те, кому держава компенсуватиме витрати на тепло цього опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке пільги на сплату житлово-комунальних послуг

В інфографіці Урядового порталу зазначається, що пільга — це соціальна гарантія, визначена законодавством для окремих категорій громадян. Її можуть отримати: ветерани війни, члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні родини, діти війни та інші.

Як працюють пільги на оплату ЖКП в Україні. Фото: скриншот/Урядовий портал

Знижка на оплату комуналки може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без цього. Якщо право на пільгу мають кілька людей у квартирі, вона оформлюється на того, кому передбачено більший відсоток знижки.

Які послуги покриваються пільгами

Перелік послуг визначений окремим порядком. Знижка може діяти на оплату:

твердого палива та скрапленого газу;

управління багатоквартирним будинком;

користування житлом (квартплата, утримання будинків і прибудинкових територій);

комунальних послуг: холодної та гарячої води, водовідведення, опалення, газу, електроенергії, вивезення сміття.

На які комунальні послуги українці можуть отримати пільги. Фото: скриншот/Урядовий портал

Хто має право на пільги у 2025 році

В Міністерстві соціальної політики зазначають, що пільги можуть отримати:

діти війни;

учасники Революції Гідності;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та їхні родини;

багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

особи з особливими трудовими заслугами перед державою та їхні рідні;

військові, які отримали інвалідність, та родини загиблих або зниклих безвісти;

ветерани військової служби, поліції та інших силових структур, а також їхні родини;

учасники війни, люди з особливими заслугами перед Україною, їхні батьки та вдови/вдівці;

реабілітовані громадяни, колишні в’язні концтаборів, гетто й жертви нацистських переслідувань;

родини працівників служби цивільного захисту, які загинули чи постраждали під час служби;

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та родини загиблих військовослужбовців;

пенсіонери з-поміж педагогів, медиків, бібліотекарів та працівників культури, які працювали й мешкають у сільській місцевості.

Як оформити пільгу у 2025 році

Подати документи можна кількома способами:

поштою до ПФУ;

через електронний портал ПФУ;

через мобільний додаток Пенсійного фонду;

особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Перед цим потрібно написати заяву про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Якщо за рівнем доходів ви не підпадаєте під програму пільг, можна оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Раніше ми писали, що з початку жовтня більшість українців сплачуватимуть за комунальні послуги за тими ж тарифами, що й у вересні. Водночас для окремих категорій населення передбачені додаткові виплати та форми допомоги.

Також ми розповідали, що Пенсійний фонд України з 1 жовтня 2025 року розпочинає автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Проте це стосується не всіх — частині громадян доведеться повторно звернутися із заявою.