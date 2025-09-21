Знижки для дружин УБД у жовтні — на які послуги державою передбачені пільги

Військовий з дівчиною йдуть вулицею. Фото: УНІАН

В Україні дружина військовослужбовця, який має статус учасника бойових дій (УБД), може користуватися різними видами соціальної підтримки. Такі пільги запроваджені для того, щоб допомогти родинам захисників держави.

Про те, які пільги можуть оформити дружини УБД у жовтні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які комунальні пільги може оформити дружина УБД

Досі багато сімей не мають повної інформації про те, на які саме пільги вони можуть розраховувати. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружина учасника бойових дій, так само як і інші члени його сім’ї, має право на низку соціальних гарантій у різних сферах.

У жовтні 2025 року можна розраховувати на такі комунальні пільги:

знижка у розмірі 75% на оплату житла;

75% знижка на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг. Для осіб з інвалідністю ця знижка становить 100%;

якщо в сім’ї є непрацездатні особи, на газ для опалення надається знижка 75% від подвійного нормативу площі: 42 кв. м на кожного члена сім’ї та додатково 21 кв. м на сім’ю;

у випадках, коли житло не підключене до централізованого опалення, надається 75% знижки на тверде паливо. Вона розраховується з площі 21 кв. м на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю.

Які ще пільги доступні дружинам УБД

Медичні пільги

Передбачають безоплатне отримання лікарських препаратів за рецептом, обслуговування у державних медичних закладах без очікування у чергах, першочергову госпіталізацію у разі необхідності, а також лікування в державних санаторіях коштом бюджету. Якщо ж родина лікується самостійно, передбачена компенсація витрат.

Пільги у житловій сфері

Дружина УБД має право на першочергове забезпечення житлом у разі потреби поліпшення житлових умов. Крім того, родина може брати участь у державних і місцевих програмах придбання чи отримання житла, зокрема у програмі "єОселя".

Пільги у трудових відносинах

Жінка має переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату, може оформити щорічну відпустку у зручний для себе час та звільняється від нічних або понаднормових змін за власною заявою, якщо у сім’ї є діти.

Які пільги держава передбачила для дітей УБД

Не забули в законі й про дітей учасників бойових дій. Вони мають право на першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл та позашкільних закладів. Для них передбачений позаконкурсний вступ до закладів професійної та вищої освіти або переведення на бюджетну форму навчання.

Діти також можуть проживати у студентських гуртожитках безплатно та отримують першочергове направлення до оздоровчих таборів і санаторіїв, включно з покриттям витрат на такі поїздки з державного чи місцевого бюджету.

Раніше ми писали, що в Україні ветерани війни та члени їхніх сімей користуються правом на знижки при оплаті комунальних послуг. Починаючи з жовтня, коли стартує опалювальний сезон, вони матимуть можливість отримати компенсацію за витрати на тепло.

Також ми розповідали, що військовослужбовці, які проходять службу в лавах Збройних сил України чи інших силових структурах, щомісяця отримують фінансове забезпечення. Воно формується з двох частин: посадового окладу та додаткових нарахувань, що виплачуються у встановлені строки.