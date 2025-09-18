Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати в ЗСУ — в яких числах мають прийти "бойові" у вересні

Виплати в ЗСУ — в яких числах мають прийти "бойові" у вересні

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 09:10
Грошове забезпечення військових у вересні — в яких числах мають виплатити “бойові”
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які несуть службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях, щомісяця отримують грошове забезпечення. Воно складається з двох частин: основного окладу та додаткових виплат, що надходять у визначені дати.

Новини.LIVE розповідають, в які дати захисникам мають прийти "бойові" та чи може бути затримка.

Реклама
Читайте також:

Коли надходять гроші військовим

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила "Фактам", що військові отримують основну зарплату за минулий місяць на банківську картку, як правило, між 7 та 15 числом, але не пізніше 20 числа.

Додаткові виплати, включно з преміями та "бойовими", перераховуються після надходження фінансування на рахунки військової частини — зазвичай це відбувається після 20 числа. Будь-які затримки поза цими строками вважаються порушенням графіка.

Чому виплати військовим можуть затримувати

Причинами затримки грошового забезпечення, зокрема премії чи "бойових", можуть бути:

  • тимчасова відсутність коштів у держбюджеті;
  • помилки чи затримки при формуванні запитів на зарплату у військових частинах;
  • переведення військового в інший підрозділ, довгострокові відрядження або служба у складі "приданих" частин, що може створити затримки у бухгалтерії військової частини;
  • несвоєчасна подача підтвердних документів від командирів до фінансової служби;
  • втрата документації під час бойових дій чи обстрілів, що потребує додаткового часу на відновлення.

Тобто, розмір і своєчасність виплат військовим залежать не лише від бюджету, а й від чіткості роботи командирів і фінансових підрозділів.

Скільки можуть отримати військові у вересні

Грошове забезпечення військовослужбовців регламентується Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабінету Міністрів № 704.

У вересні мінімальна сума, на яку може розраховувати військовий, становить близько 20 100 грн. Вона включає посадовий оклад, доплату за військове звання та надбавку за вислугу років.

Крім цього, захисникам нараховуються "бойові" виплати — від 30 000 до 100 000 грн, залежно від району виконання завдань. Також передбачені одноразові надходження, як от оздоровчі та допомога на розв'язання соціально-побутових питань.

Деякі категорії військовослужбовців отримують додаткові заохочення, серед яких 70 000 грн за кожні 30 днів участі в боях на передовій, від 24 000 грн після підписання першого контракту, різні компенсації у випадку звільнення зі служби тощо.

Раніше ми писали, що у жовтні 2025 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде різнитися залежно від посадових окладів, доплат, надбавок та премій. 

Також дізнавайтеся, які виплати передбачає "Контракт 18-24".

виплати ЗСУ військові зарплатня військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації