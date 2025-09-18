Грошове забезпечення військових у вересні — в яких числах мають виплатити “бойові”

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які несуть службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях, щомісяця отримують грошове забезпечення. Воно складається з двох частин: основного окладу та додаткових виплат, що надходять у визначені дати.

Новини.LIVE розповідають, в які дати захисникам мають прийти "бойові" та чи може бути затримка.

Коли надходять гроші військовим

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила "Фактам", що військові отримують основну зарплату за минулий місяць на банківську картку, як правило, між 7 та 15 числом, але не пізніше 20 числа.

Додаткові виплати, включно з преміями та "бойовими", перераховуються після надходження фінансування на рахунки військової частини — зазвичай це відбувається після 20 числа. Будь-які затримки поза цими строками вважаються порушенням графіка.

Чому виплати військовим можуть затримувати

Причинами затримки грошового забезпечення, зокрема премії чи "бойових", можуть бути:

тимчасова відсутність коштів у держбюджеті;

помилки чи затримки при формуванні запитів на зарплату у військових частинах;

переведення військового в інший підрозділ, довгострокові відрядження або служба у складі "приданих" частин, що може створити затримки у бухгалтерії військової частини;

несвоєчасна подача підтвердних документів від командирів до фінансової служби;

втрата документації під час бойових дій чи обстрілів, що потребує додаткового часу на відновлення.

Тобто, розмір і своєчасність виплат військовим залежать не лише від бюджету, а й від чіткості роботи командирів і фінансових підрозділів.

Скільки можуть отримати військові у вересні

Грошове забезпечення військовослужбовців регламентується Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабінету Міністрів № 704.

У вересні мінімальна сума, на яку може розраховувати військовий, становить близько 20 100 грн. Вона включає посадовий оклад, доплату за військове звання та надбавку за вислугу років.

Крім цього, захисникам нараховуються "бойові" виплати — від 30 000 до 100 000 грн, залежно від району виконання завдань. Також передбачені одноразові надходження, як от оздоровчі та допомога на розв'язання соціально-побутових питань.

Деякі категорії військовослужбовців отримують додаткові заохочення, серед яких 70 000 грн за кожні 30 днів участі в боях на передовій, від 24 000 грн після підписання першого контракту, різні компенсації у випадку звільнення зі служби тощо.

