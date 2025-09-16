Виплати у ЗСУ - коли виплати можуть скасувати

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українські військові, які отримують додаткову винагороду за участь у бойових діях, можуть втратити цю виплату із семи різних причин. Це може бути як реакцією на вживання алкоголю, так і реагування на добровільну здачу в полону

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Відмова воювати і дезертирство

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання додаткової винагороди за участь у бойових діях.

Але у деяких випадках ця винагорода перестає нараховуватися.

Це, зокрема, відбувається тоді, коли військовослужбовець відмовився виконувати бойові накази чи розпорядження.

Також нарахування додаткової винагороди припиняється тоді, коли військовий самовільно залишив частину, вчинив дезертирство чи добровільно здався в полон.

Коли ще скасовують додаткову винагороду

Існують інші причини для того, аби скасувати додаткову винагороду військовослужбовцю Збройних сил України.

Це може статися у ситуації, коли військовий:

був усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень;

вживав алкогольні, наркотичні або психотропні речовини, виконував завдання в такому стані;

вчинив інші дії, за які суд притягнув до відповідальності (за правопорушення — кримінальні, військові адміністративні, адміністративні, пов’язані з корупцією);

навмисно спричинив ушкодження своєму здоров’ю або вчинив самогубство (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом);

відбуває покарання на гауптвахті.

