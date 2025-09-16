Выплаты в ВСУ - когда выплаты могут отменить

Дополнительное вознаграждение в ВСУ — когда его отменят, причины
Украинские военные, которые получают дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях, могут потерять эту выплату по семи разным причинам. Это может быть как реакцией на употребление алкоголя, так и реагирование на добровольную сдачу в плен
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Отказ воевать и дезертирство
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях.
Но в некоторых случаях это вознаграждение перестает начисляться.
Это, в частности, происходит тогда, когда военнослужащий отказался выполнять боевые приказы или распоряжения.
Также начисление дополнительного вознаграждения прекращается тогда, когда военный самовольно оставил часть, совершил дезертирство или добровольно сдался в плен.
Когда еще отменяют дополнительное вознаграждение
Существуют другие причины для того, чтобы отменить дополнительное вознаграждение военнослужащему Вооруженных сил Украины.
Это может произойти в ситуации, когда военный:
- был отстранен от выполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или выполнения служебных полномочий;
- употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполнял задачи в таком состоянии;
- совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения — уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией);
- намеренно причинил повреждение своему здоровью или совершил самоубийство (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);
- отбывает наказание на гауптвахте.
Напомним, мы ранее писали о том, какой будет индексация денежного обеспечения в ВСУ в октябре.
Добавим, мы сообщали о том, когда получают первые выплаты только что мобилизованные.
Читайте Новини.LIVE!