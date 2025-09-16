Выплаты в ВСУ - когда выплаты могут отменить

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные, которые получают дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях, могут потерять эту выплату по семи разным причинам. Это может быть как реакцией на употребление алкоголя, так и реагирование на добровольную сдачу в плен

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Отказ воевать и дезертирство

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях.

Но в некоторых случаях это вознаграждение перестает начисляться.

Это, в частности, происходит тогда, когда военнослужащий отказался выполнять боевые приказы или распоряжения.

Также начисление дополнительного вознаграждения прекращается тогда, когда военный самовольно оставил часть, совершил дезертирство или добровольно сдался в плен.

Когда еще отменяют дополнительное вознаграждение

Существуют другие причины для того, чтобы отменить дополнительное вознаграждение военнослужащему Вооруженных сил Украины.

Это может произойти в ситуации, когда военный:

был отстранен от выполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или выполнения служебных полномочий;

употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполнял задачи в таком состоянии;

совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения — уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией);

намеренно причинил повреждение своему здоровью или совершил самоубийство (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);

отбывает наказание на гауптвахте.

