Дополнительное вознаграждение в ВСУ — когда его отменят, причины

Дата публикации 16 сентября 2025 05:51
Выплаты в ВСУ - когда выплаты могут отменить
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные, которые получают дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях, могут потерять эту выплату по семи разным причинам. Это может быть как реакцией на употребление алкоголя, так и реагирование на добровольную сдачу в плен

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Отказ воевать и дезертирство

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях.

Но в некоторых случаях это вознаграждение перестает начисляться.

Это, в частности, происходит тогда, когда военнослужащий отказался выполнять боевые приказы или распоряжения.

Также начисление дополнительного вознаграждения прекращается тогда, когда военный самовольно оставил часть, совершил дезертирство или добровольно сдался в плен.

Когда еще отменяют дополнительное вознаграждение

Существуют другие причины для того, чтобы отменить дополнительное вознаграждение военнослужащему Вооруженных сил Украины.

Это может произойти в ситуации, когда военный:

  • был отстранен от выполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или выполнения служебных полномочий;
  • употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполнял задачи в таком состоянии;
  • совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения — уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией);
  • намеренно причинил повреждение своему здоровью или совершил самоубийство (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);
  • отбывает наказание на гауптвахте.

Напомним, мы ранее писали о том, какой будет индексация денежного обеспечения в ВСУ в октябре.

Добавим, мы сообщали о том, когда получают первые выплаты только что мобилизованные.

выплаты ВСУ учасник боевых действий дезертир военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
