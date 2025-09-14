Денежное обеспечение в ВСУ — когда получают первые выплаты мобилизованные

Когда получают первые выплаты мобилизованные — сроки и суммы
Для многих военнослужащих, которые только что прошли мобилизацию и направлены в учебные центры, один из самых актуальных вопросов — когда они получат первые выплаты. Ведь финансовая поддержка важна не только для самих защитников, но и для их семей.
Что такое денежное обеспечение военнослужащих и из чего оно состоит
Финансовое обеспечение военных регулируется приказом Министерства обороны Украины № 260. В документе четко прописано, что оно делится на три основные категории:
- Ежемесячные основные выплаты.
- Ежемесячные дополнительные выплаты.
- Единовременные дополнительные выплаты.
Базовый размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины в 2025 году составляет 20 130 грн в месяц. Однако эта сумма не является фиксированной — она может увеличиваться в зависимости от ряда факторов, среди которых:
- вид и специфика войск;
- занимаемая должность;
- уровень ответственности;
- продолжительность службы;
- воинское звание (солдат, сержант, офицер и другие).
Ежемесячные дополнительные выплаты
Кроме базового оклада, военнослужащие получают ряд ежемесячных доплат и надбавок. Среди них:
- повышение должностного оклада;
- за условия службы;
- за высокую квалификацию или за работу с государственной тайной;
- за научные степени и ученые звания;
- специальные вознаграждения для военных, работающих в сфере киберзащиты;
- премии и другие поощрения.
Единовременные дополнительные выплаты
К этой категории относятся:
- вознаграждения за особые задачи (морская служба, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминная деятельность, боевое дежурство, а также боевые выплаты в период военного положения);
- материальная помощь (на оздоровление, для решения социально-бытовых вопросов или при заключении первого контракта).
Выплаты во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП)
Как пояснил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, мобилизованные во время обучения получают меньше, чем военные на боевых позициях.
В частности, во время БЗВП предусмотрена выплата в размере 20 000 грн в месяц. Сам курс может длиться от одного до трех месяцев — в зависимости от уровня подготовки мобилизованного.
После завершения обучения военнослужащие начинают получать полное денежное обеспечение, размер которого зависит от конкретной части и выполняемых задач.
Когда начинают начислять денежное обеспечение
Финансирование военнослужащих стартует со дня мобилизации. То есть с момента, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправляет человека в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.
Выплата осуществляется раз в месяц общей суммой — авансов или промежуточных начислений в системе нет. Деньги поступают в текущем месяце за предыдущий.
