Когда получают первые выплаты мобилизованные — сроки и суммы

Когда получают первые выплаты мобилизованные — сроки и суммы

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:30
Денежное обеспечение в ВСУ — когда получают первые выплаты мобилизованные
Деньги в кармане. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для многих военнослужащих, которые только что прошли мобилизацию и направлены в учебные центры, один из самых актуальных вопросов — когда они получат первые выплаты. Ведь финансовая поддержка важна не только для самих защитников, но и для их семей.

Новини.LIVE рассказывают, когда получают первые выплаты только что мобилизованные.

Читайте также:

Что такое денежное обеспечение военнослужащих и из чего оно состоит

Финансовое обеспечение военных регулируется приказом Министерства обороны Украины № 260. В документе четко прописано, что оно делится на три основные категории:

  1. Ежемесячные основные выплаты.
  2. Ежемесячные дополнительные выплаты.
  3. Единовременные дополнительные выплаты.

Базовый размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины в 2025 году составляет 20 130 грн в месяц. Однако эта сумма не является фиксированной — она может увеличиваться в зависимости от ряда факторов, среди которых:

  • вид и специфика войск;
  • занимаемая должность;
  • уровень ответственности;
  • продолжительность службы;
  • воинское звание (солдат, сержант, офицер и другие).

Ежемесячные дополнительные выплаты

Кроме базового оклада, военнослужащие получают ряд ежемесячных доплат и надбавок. Среди них:

  • повышение должностного оклада;
  • за условия службы;
  • за высокую квалификацию или за работу с государственной тайной;
  • за научные степени и ученые звания;
  • специальные вознаграждения для военных, работающих в сфере киберзащиты;
  • премии и другие поощрения.

Единовременные дополнительные выплаты

К этой категории относятся:

  • вознаграждения за особые задачи (морская служба, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминная деятельность, боевое дежурство, а также боевые выплаты в период военного положения);
  • материальная помощь (на оздоровление, для решения социально-бытовых вопросов или при заключении первого контракта).

Выплаты во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП)

Как пояснил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, мобилизованные во время обучения получают меньше, чем военные на боевых позициях.

В частности, во время БЗВП предусмотрена выплата в размере 20 000 грн в месяц. Сам курс может длиться от одного до трех месяцев — в зависимости от уровня подготовки мобилизованного.

После завершения обучения военнослужащие начинают получать полное денежное обеспечение, размер которого зависит от конкретной части и выполняемых задач.

Когда начинают начислять денежное обеспечение

Финансирование военнослужащих стартует со дня мобилизации. То есть с момента, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправляет человека в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.

Выплата осуществляется раз в месяц общей суммой — авансов или промежуточных начислений в системе нет. Деньги поступают в текущем месяце за предыдущий.

Ранее мы писали, курсанты украинских военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение. Курсанты-отличники с последнего курса будут иметь такую же выплату, как и военнослужащие контрактной службы.

Также узнавайте, сохраняется ли зарплата за работником, которого мобилизовали.

выплаты ВСУ армия военные мобилизация
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
