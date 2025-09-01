Выплаты в ВСУ сентябрь 2025 - сколько получат курсанты

Деньги для курсантов ВСУ — сколько они получат в сентябре
С 1 мая 2025 года курсанты украинских военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение. Курсанты-отличники с последнего курса будут иметь такую же выплату, как и военнослужащие контрактной службы.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Рост выплат для курсантов ВСУ
В текущем, 2025 году в Украине увеличились выплаты для курсантов военных высших учебных заведений.
После того, как вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров, денежное обеспечение курсантов выросло более чем вдвое.
С 1 мая выплата для курсантов ВСУ установлена на уровне 8000 гривен в месяц.
Какие курсанты будут получать как контрактники
Это касается большинства курсантов, но есть одно существенное исключение.
Курсанты выпускного курса, которые по результатам очередной экзаменационной сессии получили только оценки "отлично", а также другие курсанты за период военной стажировки на выпускном курсе будут получать денежное обеспечение на уровне военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Сейчас этот показатель составляет 20 100 гривен в месяц.
