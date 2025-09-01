Видео
Главная Военная экономика Деньги для курсантов ВСУ — сколько они получат в сентябре

Деньги для курсантов ВСУ — сколько они получат в сентябре

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 05:51
Выплаты в ВСУ сентябрь 2025 - сколько получат курсанты
Украинские курсанты. Фото: МО

С 1 мая 2025 года курсанты украинских военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение. Курсанты-отличники с последнего курса будут иметь такую же выплату, как и военнослужащие контрактной службы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Рост выплат для курсантов ВСУ

В текущем, 2025 году в Украине увеличились выплаты для курсантов военных высших учебных заведений.

После того, как вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров, денежное обеспечение курсантов выросло более чем вдвое.

С 1 мая выплата для курсантов ВСУ установлена на уровне 8000 гривен в месяц.

Какие курсанты будут получать как контрактники

Это касается большинства курсантов, но есть одно существенное исключение.

Курсанты выпускного курса, которые по результатам очередной экзаменационной сессии получили только оценки "отлично", а также другие курсанты за период военной стажировки на выпускном курсе будут получать денежное обеспечение на уровне военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сейчас этот показатель составляет 20 100 гривен в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, какие зарплаты будут в сентябре у рекрутов Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в денежном обеспечении готовят для военнослужащих ВСУ в 2025 году.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
