Виплати в ЗСУ вересень 2025 - скільки отримають курсанти

З 1 травня 2025 року курсанти українських військових вишів отримуватимуть підвищене грошове забезпечення. Курсанти-відмінники з останнього курсу матимуть таку ж виплату, як і військовослужбовці контрактної служби.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зростання виплат для курсантів ЗСУ

Поточного, 2025 року в Україні збільшилися виплати для курсантів військових вищих навчальних закладів.

Після того, як набрала чинності відповідна постанова Кабінету міністрів, грошове забезпечення курсантів зросла більш ніж удвічі.

З 1 травня виплата для курсантів ЗСУ встановлена на рівні 8000 гривень на місяць.

Які курсанти отримуватимуть як контрактники

Це стосується більшості курсантів, але є один суттєвий виняток.

Курсанти випускного курсу, які за результатами чергової екзаменаційної сесії отримали тільки оцінки "відмінно", а також інші курсанти за період військового стажування на випускному курсі отримуватимуть грошове забезпечення на рівні військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Нині цей показник становить 20 100 гривень на місяць.

