Головна Військова економіка Гроші для курсантів ЗСУ — скільки вони отримають у вересні

Гроші для курсантів ЗСУ — скільки вони отримають у вересні

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 05:51
Виплати в ЗСУ вересень 2025 - скільки отримають курсанти
Українські курсанти. Фото: МО

З 1 травня 2025 року курсанти українських військових вишів отримуватимуть підвищене грошове забезпечення. Курсанти-відмінники з останнього курсу матимуть таку ж виплату, як і військовослужбовці контрактної служби.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Читайте також:

Зростання виплат для курсантів ЗСУ

Поточного, 2025 року в Україні збільшилися виплати для курсантів військових вищих навчальних закладів.

Після того, як набрала чинності відповідна постанова Кабінету міністрів, грошове забезпечення курсантів зросла більш ніж удвічі.

З 1 травня виплата для курсантів ЗСУ встановлена на рівні 8000 гривень на місяць.

Які курсанти отримуватимуть як контрактники

Це стосується більшості курсантів, але є один суттєвий виняток.

Курсанти випускного курсу, які за результатами чергової екзаменаційної сесії отримали тільки оцінки "відмінно", а також інші курсанти за період військового стажування на випускному курсі отримуватимуть грошове забезпечення на рівні військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Нині цей показник становить 20 100 гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зарплати будуть у вересні у рекрутів Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у грошовому забезпеченні готують для військовослужбовців ЗСУ в 2025 році.

зарплати виплати ЗСУ контракт курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
