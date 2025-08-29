Зарплати ЗСУ вересень 2025 - скільки будуть заробляти рекрути

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого

Зарплати у Збройних силах України відрізняються за розміром залежно від того, у яких військах проходить службу військовослужбовець. Найвищими вони є у частинах Сил спеціальних операцій ЗСУ,

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Грошове забезпечення в ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України поділяється на кілька частин.

По-перше, це основна, мінімальна частина. Ця частина — зарплата, яку отримують усі військовослужбовці, навіть ті, які служать у тилових підрозділах.

По-друге, це різноманітні доплати за участь у бойових діях, захисті кібербезпеки країни та ін..

Зарплати рекрутів у різних підрозділах ЗСУ

Зарплати рекрутів (це найнижча посада, яку займають рядові, мобілізовані до ЗСУ) у Збройних силах України відрізняються залежно від того, у яких саме військах служать військовослужбовців.

Так, зарплата рекрута Сухопутних військ ЗСУ становить 20 130 гривень на місяць.

Рекрути десантно-штурмових військ, морської піхоти та гірсько-штурмових підрозділів — 21 196 гривень.

Найвищою є зарплата у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Тут звичайний рекрут отримує 35 379 гривень на місяць тільки зарплатою.

