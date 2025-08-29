Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Які зарплати будуть у рекрутів ЗСУ у вересні

Які зарплати будуть у рекрутів ЗСУ у вересні

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 05:42
Зарплати ЗСУ вересень 2025 - скільки будуть заробляти рекрути
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого

Зарплати у Збройних силах України відрізняються за розміром залежно від того, у яких військах проходить службу військовослужбовець. Найвищими вони є у частинах Сил спеціальних операцій ЗСУ,

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Грошове забезпечення в ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України поділяється на кілька частин.

По-перше, це основна, мінімальна частина. Ця частина — зарплата, яку отримують усі військовослужбовці, навіть ті, які служать у тилових підрозділах.

По-друге, це різноманітні доплати за участь у бойових діях, захисті кібербезпеки країни та ін..

Зарплати рекрутів у різних підрозділах ЗСУ

Зарплати рекрутів (це найнижча посада, яку займають рядові, мобілізовані до ЗСУ) у Збройних силах України відрізняються залежно від того, у яких саме військах служать військовослужбовців.

Так, зарплата рекрута Сухопутних військ ЗСУ становить 20 130 гривень на місяць.

Рекрути десантно-штурмових військ, морської піхоти та гірсько-штурмових підрозділів — 21 196 гривень.

Найвищою є зарплата у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Тут звичайний рекрут отримує 35 379 гривень на місяць тільки зарплатою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є винагорода для військових за повний місяць на фронті.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у виплатах для військовослужбовців ЗСУ з липня.

зарплати ЗСУ військовослужбовці морська піхота Сили спеціальних операцій
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації