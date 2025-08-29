Зарплати ЗСУ вересень 2025 - скільки будуть заробляти рекрути

Які зарплати будуть у рекрутів ЗСУ у вересні
Зарплати у Збройних силах України відрізняються за розміром залежно від того, у яких військах проходить службу військовослужбовець. Найвищими вони є у частинах Сил спеціальних операцій ЗСУ,
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Грошове забезпечення в ЗСУ
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України поділяється на кілька частин.
По-перше, це основна, мінімальна частина. Ця частина — зарплата, яку отримують усі військовослужбовці, навіть ті, які служать у тилових підрозділах.
По-друге, це різноманітні доплати за участь у бойових діях, захисті кібербезпеки країни та ін..
Зарплати рекрутів у різних підрозділах ЗСУ
Зарплати рекрутів (це найнижча посада, яку займають рядові, мобілізовані до ЗСУ) у Збройних силах України відрізняються залежно від того, у яких саме військах служать військовослужбовців.
Так, зарплата рекрута Сухопутних військ ЗСУ становить 20 130 гривень на місяць.
Рекрути десантно-штурмових військ, морської піхоти та гірсько-штурмових підрозділів — 21 196 гривень.
Найвищою є зарплата у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Тут звичайний рекрут отримує 35 379 гривень на місяць тільки зарплатою.
