Виплати військовим - яка винагорода за місяць на фронті

Весь час у бою — скільки отримають такі військові у вересні
Найбільшим фінансуванням забезпечуються ті військовослужбовці, які увесь календарний місяць беруть безпосередню участь у бойових діях. Загальне грошове забезпечення таких українських військових перевищує 120 тисяч гривень.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати для тих, хто увесь час на нулі
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України залежить від того, чи беруть вони участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення — і, якщо беруть, то як довго.
Для тих військових, які увесь календарний місяць ведуть бойові дії, встановлюється окрема додаткова виплата.
Із усіма виплатами такі військові, на посаді стрільця, у вересні отримають 120 900 гривень.
Розмір загального грошового забезпечення
У інших посадових осіб у підрозділах ЗСУ, що постійно воюють на лінії бойового зіткнення, виплати також є такими ж високими.
Так, вони отримають, відповідно:
- командир відділення — 123 022 грн;
- головний сержант роти — 126 941 грн;
- командир батальйону — 136 037 грн.
