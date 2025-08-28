Відео
Головна Військова економіка Весь час у бою — скільки отримають такі військові у вересні

Весь час у бою — скільки отримають такі військові у вересні

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 05:49
Виплати військовим - яка винагорода за місяць на фронті
Українські військові. Фото: 22 ОМБр

Найбільшим фінансуванням забезпечуються ті військовослужбовці, які увесь календарний місяць беруть безпосередню участь у бойових діях. Загальне грошове забезпечення таких українських військових перевищує 120 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплати для тих, хто увесь час на нулі

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України залежить від того, чи беруть вони участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення — і, якщо беруть, то як довго.

Для тих військових, які увесь календарний місяць ведуть бойові дії, встановлюється окрема додаткова виплата.

Із усіма виплатами такі військові, на посаді стрільця, у вересні отримають 120 900 гривень.

Розмір загального грошового забезпечення

У інших посадових осіб у підрозділах ЗСУ, що постійно воюють на лінії бойового зіткнення, виплати також є такими ж високими.

Так, вони отримають, відповідно:

  • командир відділення — 123 022 грн;
  • головний сержант роти — 126 941 грн;
  • командир батальйону — 136 037 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із українських військових додатково отримає 24 тис. грн у вересні.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни готують у грошовому забезпеченні військовослужбовцям ЗСУ.

виплати ЗСУ учасник бойових дій військовослужбовці бойові дії
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
