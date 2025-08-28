Выплаты военным - какое вознаграждение за месяц на фронте

Украинские военные. Фото: 22 ОМБр

Наибольшим финансированием обеспечиваются те военнослужащие, которые весь календарный месяц принимают непосредственное участие в боевых действиях. Общее денежное обеспечение таких украинских военных превышает 120 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты для тех, кто все время на нуле

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины зависит от того, принимают ли они участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения — и, если принимают, то как долго.

Для тех военных, которые весь календарный месяц ведут боевые действия, устанавливается отдельная дополнительная выплата.

Со всеми выплатами такие военные, в должности стрелка, в сентябре получат 120 900 гривен.

Размер общего денежного обеспечения

У других должностных лиц в подразделениях ВСУ, постоянно воюющих на линии боевого соприкосновения, выплаты также являются такими же высокими.

Так, они получат, соответственно:

командир отделения — 123 022 грн;

главный сержант роты — 126 941 грн;

командир батальона — 136 037 грн.

