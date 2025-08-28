Видео
Все время в бою — сколько получат такие военные в сентябре

Все время в бою — сколько получат такие военные в сентябре

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 05:49
Выплаты военным - какое вознаграждение за месяц на фронте
Украинские военные. Фото: 22 ОМБр

Наибольшим финансированием обеспечиваются те военнослужащие, которые весь календарный месяц принимают непосредственное участие в боевых действиях. Общее денежное обеспечение таких украинских военных превышает 120 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты для тех, кто все время на нуле

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины зависит от того, принимают ли они участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения — и, если принимают, то как долго.

Для тех военных, которые весь календарный месяц ведут боевые действия, устанавливается отдельная дополнительная выплата.

Со всеми выплатами такие военные, в должности стрелка, в сентябре получат 120 900 гривен.

Размер общего денежного обеспечения

У других должностных лиц в подразделениях ВСУ, постоянно воюющих на линии боевого соприкосновения, выплаты также являются такими же высокими.

Так, они получат, соответственно:

  • командир отделения — 123 022 грн;
  • главный сержант роты — 126 941 грн;
  • командир батальона — 136 037 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинских военных дополнительно получит 24 тыс. грн в сентябре.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения готовят в денежном обеспечении военнослужащим ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
