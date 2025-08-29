Видео
Україна
Видео

Какие зарплаты будут у рекрутов ВСУ в сентябре

Какие зарплаты будут у рекрутов ВСУ в сентябре

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 05:42
Зарплаты ВСУ сентябрь 2025 - сколько будут зарабатывать рекруты
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: 14 ОМБр им. князя Романа Великого

Зарплаты в Вооруженных силах Украины отличаются по размеру в зависимости от того, в каких войсках проходит службу военнослужащий. Самыми высокими они являются в частях Сил специальных операций ВСУ,

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Денежное обеспечение в ВСУ

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины делится на несколько частей.

Во-первых, это основная, минимальная часть. Эта часть — зарплата, которую получают все военнослужащие, даже те, которые служат в тыловых подразделениях.

Во-вторых, это различные доплаты за участие в боевых действиях, защите кибербезопасности страны и др.

Зарплаты рекрутов в различных подразделениях ВСУ

Зарплаты рекрутов (это самая низкая должность, которую занимают рядовые, мобилизованные в ВСУ) в Вооруженных силах Украины отличаются в зависимости от того, в каких именно войсках служат военнослужащие.

Так, зарплата рекрута Сухопутных войск ВСУ составляет 20 130 гривен в месяц.

Рекруты десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений — 21 196 гривен.

Самой высокой является зарплата в Силах специальных операций ВСУ. Здесь обычный рекрут получает 35 379 гривен в месяц только зарплатой.

Напомним, мы ранее писали о том, каково вознаграждение для военных за полный месяц на фронте.

Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в выплатах для военнослужащих ВСУ с июля.

зарплаты ВСУ военнослужащие морская пехота Силы специальных операций
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
