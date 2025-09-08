Денежное обеспечение военных — в каких числах должны быть выплаты за сентябрь

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, а также представители других силовых структур ежемесячно получают денежное обеспечение, которое состоит из базового оклада и различных надбавок. Выплаты осуществляются поэтапно.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах защитникам должны начислить выплаты в сентябре 2025 года.

Какие суммы предусмотрены для военных в сентябре

Финансовое обеспечение военных определяется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабмина № 704. Согласно этим документам, в сентябре военные должны получить следующие выплаты:

Базовое денежное обеспечение — не менее 20 100 грн. Оно включает должностной оклад, оплату за воинское звание и надбавку за выслугу лет. Доплаты ("боевые") — от 30 000 до 100 000 грн в зависимости от выполняемых задач и места несения службы. Единовременные выплаты — на оздоровление, решение бытовых вопросов и другие нужды.

Кроме этого, некоторые военнослужащие имели право получить специальную "накопительную" выплату — 70 000 грн за каждые 30 дней участия в боевых действиях на передовой. Также предусмотрены другие виды помощи: единовременная выплата после заключения первого контракта (от 24 000 грн), финансовая поддержка при увольнении со службы и тому подобное.

Сроки выплат в сентябре

Традиционно военным на банковские счета деньги поступают в два этапа. С 5 по 15 число выплачивается аванс — обычно это основная часть денежного обеспечения. Дополнительные "боевые" и другие надбавки перечисляются в конце месяца — после 25 числа и до начала следующего. Именно в эти сроки военные могут ожидать выплаты и в сентябре 2025 года.

В то же время следует учитывать, что возможны задержки. Они возникают в случаях нехватки средств в госбюджете, ошибок в финансовых документах воинской части или же при согласовании "боевых" надбавок за выполненные задания.

