Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Единовременное пособие военным — сколько и за что выплачивают

Единовременное пособие военным — сколько и за что выплачивают

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 19:15
Единовременные выплаты военным — при каких обстоятельствах можно получить более миллиона гривен
Мужчина достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Военнослужащие, получившие травмы во время службы, сохраняют право на получение денежного обеспечения на весь период лечения — как в больнице или госпитале, так и во время отпуска для реабилитации.

О том, какие выплаты получают военные в случае ранения, объяснили в Министерстве обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие виды выплат могут получить военные после ранения

Кроме денежного обеспечения, предусмотрены дополнительные "боевые" выплаты для раненых. Они начисляются только при наличии специальной справки об обстоятельствах травмы, которую выдает воинская часть. Размер такого вознаграждения определяется пропорционально количеству дней, проведенных на лечении.

После выписки из медицинского учреждения "боевые" доплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения, что подтверждено заключением ВВК. Для менее серьезных травм ежемесячная доплата в размере 100 000 грн прекращается.

Какой размер единовременной выплаты для раненых военных в 2025 году

Раненые военные также имеют право на ряд дополнительных социальных выплат. Материальная помощь для решения социально-бытовых нужд выплачивается один раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Также предусмотрена единовременная помощь при установлении инвалидности, полученной во время службы:

  • I группа — 1 211 200 грн;
  • II группа — 908 400 грн;
  • III группа — 757 000 грн.

Если инвалидность возникла не из-за боевого ранения, а вследствие травмы или болезни во время службы, размер пособия меньше:

  • I группа — 363 360 грн;
  • II группа — 272 520 грн;
  • III группа — 211 960 грн.

Если трудоспособность утрачена частично, сумма зависит от процента потери. Расчет ведется от базовой суммы 211 960 грн. Например, при 20% потери трудоспособности военный получит 42 392 грн.

Если военному отказали в начислении дополнительных выплат, он может подать рапорт командиру вместе с копией справки о ранении. В случае не решения проблемы можно обращаться на горячую линию Минобороны или воспользоваться юридической помощью.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С началом отопительного сезона в октябре они могут получить возмещение расходов на отопление.

Также мы рассказывали, что статус УБД предоставляется военнослужащим, которые принимали участие в защите страны от агрессии РФ. Он дает право на социальные выплаты и государственные льготы. Однако при определенных условиях этот статус может быть аннулирован.

выплаты деньги инвалидность ранение военнослужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации