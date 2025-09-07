Единовременные выплаты военным — при каких обстоятельствах можно получить более миллиона гривен

Мужчина достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Военнослужащие, получившие травмы во время службы, сохраняют право на получение денежного обеспечения на весь период лечения — как в больнице или госпитале, так и во время отпуска для реабилитации.

О том, какие выплаты получают военные в случае ранения, объяснили в Министерстве обороны Украины.

Какие виды выплат могут получить военные после ранения

Кроме денежного обеспечения, предусмотрены дополнительные "боевые" выплаты для раненых. Они начисляются только при наличии специальной справки об обстоятельствах травмы, которую выдает воинская часть. Размер такого вознаграждения определяется пропорционально количеству дней, проведенных на лечении.

После выписки из медицинского учреждения "боевые" доплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения, что подтверждено заключением ВВК. Для менее серьезных травм ежемесячная доплата в размере 100 000 грн прекращается.

Какой размер единовременной выплаты для раненых военных в 2025 году

Раненые военные также имеют право на ряд дополнительных социальных выплат. Материальная помощь для решения социально-бытовых нужд выплачивается один раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Также предусмотрена единовременная помощь при установлении инвалидности, полученной во время службы:

I группа — 1 211 200 грн;

II группа — 908 400 грн;

III группа — 757 000 грн.

Если инвалидность возникла не из-за боевого ранения, а вследствие травмы или болезни во время службы, размер пособия меньше:

I группа — 363 360 грн;

II группа — 272 520 грн;

III группа — 211 960 грн.

Если трудоспособность утрачена частично, сумма зависит от процента потери. Расчет ведется от базовой суммы 211 960 грн. Например, при 20% потери трудоспособности военный получит 42 392 грн.

Если военному отказали в начислении дополнительных выплат, он может подать рапорт командиру вместе с копией справки о ранении. В случае не решения проблемы можно обращаться на горячую линию Минобороны или воспользоваться юридической помощью.

