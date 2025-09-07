Одноразові виплати військовим — за яких обставин можна отримати понад мільйон гривень

Чоловік дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які зазнали травм під час служби, зберігають право на отримання грошового забезпечення на весь період лікування – як у лікарні чи госпіталі, так і під час відпустки для реабілітації.

Про те, які виплати отримують військові в разі поранення, пояснили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Які види виплат можуть отримати військові після поранення

Окрім грошового забезпечення, передбачені додаткові "бойові" виплати для поранених. Вони нараховуються тільки за наявності спеціальної довідки про обставини травми, яку видає військова частина. Розмір такої винагороди визначається пропорційно кількості днів, проведених на лікуванні.

Після виписки з медичного закладу "бойові" доплати продовжуються лише у випадку тяжкого поранення, що підтверджене висновком ВЛК. Для менш серйозних травм щомісячна доплата у розмірі 100 000 грн припиняється.

Який розмір одноразової виплати для поранених військових у 2025 році

Поранені військові також мають право на ряд додаткових соціальних виплат. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових потреб виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Також передбачена одноразова допомога при встановленні інвалідності, отриманої під час служби:

I група — 1 211 200 грн;

II група — 908 400 грн;

III група — 757 000 грн.

Якщо інвалідність виникла не через бойове поранення, а внаслідок травми або хвороби під час служби, розмір допомоги менший:

I група — 363 360 грн;

II група — 272 520 грн;

III група — 211 960 грн.

Якщо працездатність втрачена частково, сума залежить від відсотка втрати. Розрахунок ведеться від базової суми 211 960 грн. Наприклад, при 20% втрати працездатності військовий отримає 42 392 грн.

Якщо військовому відмовили у нарахуванні додаткових виплат, він може подати рапорт командиру разом із копією довідки про поранення. У разі невирішення проблеми можна звертатися на гарячу лінію Міноборони або скористатися юридичною допомогою.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій (УБД) та їхні сім’ї мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. З початком опалювального сезону в жовтні вони можуть отримати відшкодування витрат на опалення.

Також ми розповідали, що статус УБД надається військовослужбовцям, які брали участь у захисті країни від агресії РФ. Він дає право на соціальні виплати та державні пільги. Проте за певних умов цей статус може бути анульовано.