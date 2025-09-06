Пенсії по інвалідності у вересні — від чого залежить сума та скільки виплачують людям без стажу

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни з інвалідністю мають можливість отримувати державну пенсію, але для цього зазвичай потрібен мінімальний страховий стаж. Водночас існують ситуації, коли виплати нараховуються навіть без нього.

Про те, як розраховують пенсію по інвалідності у 2025 році та чи можуть її отримувати громадяни без трудового стажу, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Як визначають розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності в Україні призначається залежно від групи інвалідності, підтвердженої висновками медико-соціальної експертизи. Розмір виплат встановлюється у відсотках від стандартної пенсії за віком:

інваліди І групи — 100%;

інваліди II групи — 90%;

інваліди III групи — 50%.

Щоб отримати пенсію по інвалідності, особа повинна мати страховий стаж:

для I та II групи — від 1 до 10 років;

для III групи — від 1 до 14 років.

Необхідна тривалість стажу залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності. Якщо інвалідність настала вже після виходу на пенсію, виплати призначають при наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

При обчисленні пенсії по інвалідності враховується страховий стаж, який людина накопичила з моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Хто може отримувати пенсію по інвалідності без стажу

Іноді пенсія по інвалідності призначається навіть при відсутності страхового стажу. Це стосується таких категорій:

особи, що отримали інвалідність під час служби у Збройних Силах;

громадяни з інвалідністю, пов’язаною з участю у Революції Гідності (21 листопада 2013 – 21 лютого 2014 року), які звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

У цих випадках пенсія нараховується без вимог щодо стажу. Людям з інвалідністю, які не мають стажу та не входять у зазначені категорії, слід звертатися до органів соціального захисту. У таких випадках можуть призначити соціальну пенсію, яка у 2025 році становить 2 361 грн.

Раніше ми писали, що держава створює умови для рівних можливостей і соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Для них передбачено фінансову підтримку та пільги. Також ми розповідали, що інколи людям з інвалідністю доводиться повертати вже отримані кошти від держави.