Головна Економіка Пільги для людей з інвалідністю — які послуги безплатні у вересні

Пільги для людей з інвалідністю — які послуги безплатні у вересні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:10
Пільги для людей з інвалідністю у вересні — які послуги можна отримати безплатно
Жінка в колісному кріслі. Фото: УНІАН

Держава забезпечує умови, щоб люди з інвалідністю мали рівні можливості та могли повноцінно інтегруватися в життя суспільства. Окрім того, їм гарантуються пільги, які допомагають зменшити фінансове навантаження на громадян з відповідним статусом.

Про те, які послуги для людей з інвалідністю в вересні надаватимуться безплатно, зазначається на сайті Міністерства соціальної політики України

Читайте також:

Які послуги люди з інвалідністю можуть отримати безплатно

Держава гарантує людям з інвалідністю пенсійне забезпечення, соціальну допомогу, компенсаційні виплати, різні пільги та соціальні послуги, а також реабілітаційні програми. При необхідності можуть призначатися опіка, піклування або сторонній догляд. У вересні можна розраховувати на таку підтримку:

  • Знижки на оплату житлово-комунальних послуг

Громадяни з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку вартості комунальних послуг у межах затверджених соціальних норм. Це також стосується витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу.

  • Забезпечення ліками та медичними виробами

Люди з інвалідністю, які отримують мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу, а також діти з інвалідністю, можуть безплатно отримувати ліки за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні. Громадяни з інвалідністю I та II групи мають право купувати ліки за половину вартості при амбулаторному лікуванні.

Люди з інвалідністю через війну додатково отримують безплатні лікарські засоби, імунобіологічні препарати, медичні вироби, зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів), а також протези та ортопедичні вироби. За медичними показаннями їм також безплатно надаються санаторно-курортні путівки.

  • Санаторно-курортне лікування

За наявності медичних показань надаються безплатні путівки в санаторії. Якщо дитина з інвалідністю проходить лікування, одному з батьків виплачується допомога за весь період тимчасової непрацездатності. Для отримання цієї виплати роботодавцю слід надати медичний висновок про необхідність догляду.

Які пільги держава надає людям з інвалідністю в транспорті

Люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю, а також супроводжуючі (по одному на людину з інвалідністю I групи або дитину) можуть користуватися міським пасажирським транспортом безплатно (окрім таксі). Для цього потрібно надати відповідне посвідчення або електронний квиток, якщо діє автоматизована система.

Громадяни з інвалідністю через війну мають право безоплатно їздити всіма видами міського транспорту, а також автомобільним транспортом у сільській місцевості, приміськими поїздами, водним транспортом та автобусами міжміських маршрутів незалежно від відстані. Це стосується й одного супроводжуючого для інвалідів I групи.

Люди з інвалідністю I та II групи отриманою внаслідок війни — мають право на один безплатний проїзд (туди й назад) на поїзді, водному, повітряному чи міжміському автомобільному транспорті раз на рік. З 1 жовтня до 15 травня інваліди війни та їхні супроводжуючі мають право на 50% знижку на необмежену кількість поїздок міжміським транспортом.

Українці з інвалідністю внаслідок війни III групи — мають право на безоплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом один раз на два роки або одну поїздка раз на рік зі знижкою 50%.

Раніше ми писали, що безплатний проїзд у громадському транспорті є однією з важливих соціальних пільг, яку держава надає певним категоріям населення. Починаючи з 1 вересня, ця можливість стала доступною ще для двох груп громадян.

Також ми розповідали, що інвалідність — це тривале порушення фізичних або психічних функцій організму, що обмежує повсякденну діяльність людини. Громадяни з таким статусом можуть користуватися різними державними пільгами та отримують додаткову фінансову підтримку.

інвалідність пільги допомога особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
