Льготы для людей с инвалидностью — бесплатные услуги в сентябре

Льготы для людей с инвалидностью — бесплатные услуги в сентябре

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:10
Льготы для людей с инвалидностью в сентябре — какие услуги можно получить бесплатно
Женщина в колесном кресле. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает условия, чтобы люди с инвалидностью имели равные возможности и могли полноценно интегрироваться в жизнь общества. Кроме того, им гарантируются льготы, которые помогают уменьшить финансовую нагрузку на граждан с соответствующим статусом.

О том, какие услуги для людей с инвалидностью в сентябре будут предоставляться бесплатно, отмечается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Какие услуги люди с инвалидностью могут получить бесплатно

Государство гарантирует людям с инвалидностью пенсионное обеспечение, социальную помощь, компенсационные выплаты, различные льготы и социальные услуги, а также реабилитационные программы. При необходимости могут назначаться опека, попечительство или посторонний уход. В сентябре можно рассчитывать на такую поддержку:

  • Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг

Граждане с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100% скидку стоимости коммунальных услуг в пределах утвержденных социальных норм. Это также касается расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

  • Обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями

Люди с инвалидностью, которые получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь, а также дети с инвалидностью, могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача при амбулаторном лечении. Граждане с инвалидностью I и II группы имеют право покупать лекарства за половину стоимости при амбулаторном лечении.

Люди с инвалидностью из-за войны дополнительно получают бесплатные лекарственные средства, иммунобиологические препараты, медицинские изделия, зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов), а также протезы и ортопедические изделия. По медицинским показаниям им также бесплатно предоставляются санаторно-курортные путевки.

  • Санаторно-курортное лечение

При наличии медицинских показаний предоставляются бесплатные путевки в санатории. Если ребенок с инвалидностью проходит лечение, одному из родителей выплачивается пособие за весь период временной нетрудоспособности. Для получения этой выплаты работодателю следует предоставить медицинское заключение о необходимости ухода.

Какие льготы государство предоставляет людям с инвалидностью в транспорте

Люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью, а также сопровождающие (по одному на человека с инвалидностью I группы или ребенка) могут пользоваться городским пассажирским транспортом бесплатно (кроме такси). Для этого нужно предоставить соответствующее удостоверение или электронный билет, если действует автоматизированная система.

Граждане с инвалидностью из-за войны имеют право бесплатно ездить всеми видами городского транспорта, а также автомобильным транспортом в сельской местности, пригородными поездами, водным транспортом и автобусами междугородных маршрутов независимо от расстояния. Это касается и одного сопровождающего для инвалидов I группы.

Люди с инвалидностью I и II группы полученной вследствие войны — имеют право на один бесплатный проезд (туда и обратно) на поезде, водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте раз в год. С 1 октября по 15 мая инвалиды войны и их сопровождающие имеют право на 50% скидку на неограниченное количество поездок междугородним транспортом.

Украинцы с инвалидностью вследствие войны III группы — имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом один раз в два года или одну поездка раз в год со скидкой 50%.

Ранее мы писали, что бесплатный проезд в общественном транспорте является одной из важных социальных льгот, которую государство предоставляет определенным категориям населения. Начиная с 1 сентября, эта возможность стала доступной еще для двух групп граждан.

Также мы рассказывали, что инвалидность — это длительное нарушение физических или психических функций организма, ограничивающее повседневную деятельность человека. Граждане с таким статусом могут пользоваться различными государственными льготами и получают дополнительную финансовую поддержку.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
