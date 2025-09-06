Пенсии по инвалидности в сентябре — от чего зависит сумма и сколько выплачивают людям без стажа

Деньги на листе бумаги. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждане с инвалидностью имеют возможность получать государственную пенсию, но для этого обычно нужен минимальный страховой стаж. В то же время существуют ситуации, когда выплаты начисляются даже без него.

О том, как рассчитывают пенсию по инвалидности в 2025 году и могут ли ее получать граждане без трудового стажа, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Как определяют размер пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности в Украине назначается в зависимости от группы инвалидности, подтвержденной выводами медико-социальной экспертизы. Размер выплат устанавливается в процентах от стандартной пенсии по возрасту:

инвалиды I группы — 100%;

инвалиды II группы — 90%;

инвалиды III группы — 50%.

Чтобы получить пенсию по инвалидности, лицо должно иметь страховой стаж:

для I и II группы — от 1 до 10 лет;

для III группы — от 1 до 14 лет.

Необходимая продолжительность стажа зависит от возраста человека на момент установления инвалидности. Если инвалидность наступила уже после выхода на пенсию, выплаты назначают при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

При исчислении пенсии по инвалидности учитывается страховой стаж, который человек накопил с момента установления инвалидности до достижения 60 лет.

Кто может получать пенсию по инвалидности без стажа

Иногда пенсия по инвалидности назначается даже при отсутствии страхового стажа. Это касается таких категорий:

лица, получившие инвалидность во время службы в Вооруженных Силах;

граждане с инвалидностью, связанной с участием в Революции Достоинства (21 ноября 2013 - 21 февраля 2014 года), которые обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

В этих случаях пенсия начисляется без требований по стажу. Людям с инвалидностью, которые не имеют стажа и не входят в указанные категории, следует обращаться в органы социальной защиты. В таких случаях могут назначить социальную пенсию, которая в 2025 году составляет 2 361 грн.

Ранее мы писали, что государство создает условия для равных возможностей и социальной интеграции людей с инвалидностью. Для них предусмотрена финансовая поддержка и льготы. Также мы рассказывали, что иногда людям с инвалидностью приходится возвращать уже полученные средства от государства.