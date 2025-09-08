Грошове забезпечення військових — в яких числах мають бути виплати за вересень

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, а також представники інших силових структур щомісяця отримують грошове забезпечення, яке складається з базового окладу та різних надбавок. Виплати здійснюються поетапно.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах захисникам мають нарахувати виплати у вересні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Які суми передбачені для військових у вересні

Фінансове забезпечення військових визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постановою Кабміну № 704. Згідно з цими документами, у вересні військові мають отримати такі виплати:

Базове грошове забезпечення — не менше 20 100 грн. Воно включає посадовий оклад, оплату за військове звання та надбавку за вислугу років. Доплати ("бойові") — від 30 000 до 100 000 грн залежно від виконуваних завдань і місця несення служби. Одноразові виплати — на оздоровлення, розв'язання побутових питань та інші потреби.

Крім цього, деякі військовослужбовці мали право отримати спеціальну "накопичувальну" виплату — 70 000 грн за кожні 30 днів участі в бойових діях на передовій. Також передбачені інші види допомоги: одноразова виплата після укладання першого контракту (від 24 000 грн), фінансова підтримка при звільненні зі служби тощо.

Терміни виплат у вересні

Традиційно військовим на банківські рахунки гроші надходять у два етапи. З 5 по 15 число виплачується аванс — зазвичай це основна частина грошового забезпечення. Додаткові "бойові" та інші надбавки перераховуються наприкінці місяця — після 25 числа й до початку наступного. Саме в ці терміни військові можуть очікувати на виплати й у вересні 2025 року.

Водночас слід враховувати, що можливі затримки. Вони виникають у випадках нестачі коштів у держбюджеті, помилок у фінансових документах військової частини або ж під час погодження "бойових" надбавок за виконані завдання.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які зазнали травм під час служби, зберігають право на отримання грошового забезпечення на весь період лікування — як у лікарні чи госпіталі, так і під час відпустки для реабілітації.

Також дізнавайтеся, чи зберігається заробітна плата за працівником, якого мобілізували.