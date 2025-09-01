Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Чи зберігається зарплата за працівником, якого мобілізували

Чи зберігається зарплата за працівником, якого мобілізували

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:30
Юристи сказали, чи зберігається зарплата за мобілізованим працівником
Громадянин в ТЦК пише заяву. Фото: "Суспільне"

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки та поповнювати ряди ЗСУ. Внаслідок цього виникає питання, чи можуть мобілізовані отримувати зарплату з цивільної роботи.

Відповідь на це дали юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" на своєму сайті.

Реклама
Читайте також:

Чи зберігається зарплата за мобілізованим працівником

Юристи пояснюють, що згідно зі ст. 119 КЗпПУ громадяни України, призвані під час мобілізації, мають право на збереження робочого місця. Водночас щодо заробітної плати, то відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 1 липня 2022 року № 2352 колишній роботодавець не зобов’язаний здійснювати виплати.

Також експерти зазначають, що у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань" визначені категорії військовослужбовців, які можуть отримати компенсацію. Серед таких:

  • мобілізовані;
  • контрактники;
  • строковики;
  • резервісти;
  • офіцери, які проходять службу.

Юристи наголосили, що компенсація надається за всі невикористані відпустки. Крім того, враховуються виплати на дітей.

Водночас отримати ці кошти військовослужбовець може лише після подання заяви на ім’я керівника. Зробити це необхідно не пізніше останнього дня місяця, коли особа вступає до лав української армії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що воїнам ЗСУ та інших військових формувань належить щомісячне грошове забезпечення та деякі додаткові виплати. Зокрема, це грошова допомога на оздоровлення, яка виплачується щороку за наявності певних підстав. Кому такі виплати мають нарахувати у вересні 2025 року, читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, в якому розмірі грошове забезпечення отримають у вересні курсанти українських військових вишів.

виплати робота гроші мобілізація зарплатня робочі місця
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації