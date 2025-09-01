Юристи сказали, чи зберігається зарплата за мобілізованим працівником

Громадянин в ТЦК пише заяву. Фото: "Суспільне"

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки та поповнювати ряди ЗСУ. Внаслідок цього виникає питання, чи можуть мобілізовані отримувати зарплату з цивільної роботи.

Відповідь на це дали юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" на своєму сайті.

Чи зберігається зарплата за мобілізованим працівником

Юристи пояснюють, що згідно зі ст. 119 КЗпПУ громадяни України, призвані під час мобілізації, мають право на збереження робочого місця. Водночас щодо заробітної плати, то відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 1 липня 2022 року № 2352 колишній роботодавець не зобов’язаний здійснювати виплати.

Також експерти зазначають, що у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань" визначені категорії військовослужбовців, які можуть отримати компенсацію. Серед таких:

мобілізовані;

контрактники;

строковики;

резервісти;

офіцери, які проходять службу.

Юристи наголосили, що компенсація надається за всі невикористані відпустки. Крім того, враховуються виплати на дітей.

Водночас отримати ці кошти військовослужбовець може лише після подання заяви на ім’я керівника. Зробити це необхідно не пізніше останнього дня місяця, коли особа вступає до лав української армії.

