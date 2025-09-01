Юристы сказали, сохраняется ли зарплата за мобилизованным работником

Сохраняется ли зарплата за работником, которого мобилизовали
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанные мужчины продолжают получать повестки и пополнять ряды ВСУ. В связи с этим возникает вопрос, могут ли мобилизованные получать зарплату с гражданской работы.
Ответ на это дали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" на своем сайте.
Сохраняется ли зарплата за мобилизованным работником
Юристы объясняют, что согласно ст. 119 КЗоТУ граждане Украины, призванные по мобилизации, имеют право на сохранение рабочего места. В то же время относительно заработной платы, то согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" от 1 июля 2022 года № 2352 бывший работодатель не обязан осуществлять выплаты.
Также эксперты отмечают, что в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов" определены категории военнослужащих, которые могут получить компенсацию. Среди таких:
- мобилизованные;
- контрактники;
- срочники;
- резервисты;
- офицеры, которые проходят службу.
Юристы отметили, что компенсация предоставляется за все неиспользованные отпуска. Кроме того, учитываются выплаты на детей.
В то же время получить эти средства военнослужащий может только после подачи заявления на имя руководителя. Сделать это необходимо не позднее последнего дня месяца, когда лицо вступает в ряды украинской армии.
