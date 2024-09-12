Денежное обеспечение мобилизованных во время подготовки — сколько платят в Украине

Обучение добровольцев. Фото: Харьковская ОВА

Мобилизированным мужчинам в Украине, которые проходят базовую военную подготовку, предусмотрены выплаты. Их размер ниже, чем у военнослужащих на передовой.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Фитьо сообщил, что мобилизованные граждане, находящиеся на учебе, получают меньшие выплаты по сравнению с теми, кто выполняет боевые задания. По его словам, во время обучения мужчины получают 20 тысяч гривен, а продолжительность курса может составлять от одного до трех месяцев в зависимости от их уровня подготовки.

После окончания учебы мобилизованные начинают получать зарплату, которая растет с 20 до 120 тысяч гривен в месяц. Размер выплат зависит от места службы и характера выполняемых задач.

В Украине в 2024 году военнослужащие получают ежемесячные дополнительные выплаты в размере 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от характера задач и условий службы.

Что еще стоит знать

Напомним, государство предоставляет мобилизованным украинцам военную форму и снаряжение. Кроме того, эти военнослужащие имеют право на единовременное пособие от городских властей.

Мы также писали, что украинские военнослужащие имеют право на ряд дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.