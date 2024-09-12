Грошове забезпечення мобілізованих під час підготовки — скільки платять в Україні

Навчання добровольців. Фото: Харківська ОВА

Мобілізованим чоловікам в Україні, які проходять базову військову підготовку, передбачені виплати. Їхній розмір є нижчим, ніж у військовослужбовців на передовій.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Скільки платять мобілізованим в Україні

Фітьо повідомив, що мобілізовані громадяни, які перебувають на навчанні, отримують менші виплати порівняно з тими, хто виконує бойові завдання. За його словами, під час навчання чоловіки отримують 20 тисяч гривень, а тривалість курсу може становити від одного до трьох місяців, залежно від їхнього рівня підготовки.

Після завершення навчання мобілізовані починають отримувати зарплату, яка зростає з 20 до 120 тисяч гривень на місяць. Розмір виплат залежить від місця служби та характеру виконуваних завдань.

В Україні у 2024 році військовослужбовці отримують щомісячні додаткові виплати в розмірі 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень, залежно від характеру завдань та умов служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава надає мобілізованим українцям військову форму та спорядження. Крім того, ці військовослужбовці мають право на одноразову грошову допомогу від міської влади.

Ми також писали, що українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.