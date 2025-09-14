Грошове забезпечення у ЗСУ — коли отримують перші виплати мобілізовані

Гроші в кишені. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для багатьох військовослужбовців, які щойно пройшли мобілізацію та направлені до навчальних центрів, одне з найактуальніших питань — коли вони отримають перші виплати. Адже фінансова підтримка є важливою не лише для самих захисників, а й для їхніх родин.

Новини.LIVE розповідають, коли отримують перші виплати щойно мобілізовані.

Фінансове забезпечення військових регулюється наказом Міністерства оборони України № 260. У документі чітко прописано, що воно поділяється на три основні категорії:

Щомісячні основні виплати. Щомісячні додаткові виплати. Одноразові додаткові виплати.

Базовий розмір грошового забезпечення у Збройних силах України у 2025 році становить 20 130 грн на місяць. Проте ця сума не є фіксованою — вона може збільшуватися залежно від низки факторів, серед яких:

вид та специфіка військ;

займана посада;

рівень відповідальності;

тривалість служби;

військове звання (солдат, сержант, офіцер та інші).

Щомісячні додаткові виплати

Окрім базового окладу, військовослужбовці отримують низку щомісячних доплат і надбавок. Серед них:

підвищення посадового окладу;

за умови служби;

за високу кваліфікацію чи за роботу з державною таємницею;

за наукові ступені та вчені звання;

спеціальні винагороди для військових, що працюють у сфері кіберзахисту;

премії та інші заохочення.

Одноразові додаткові виплати

До цієї категорії належать:

винагороди за особливі завдання (морська служба, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінна діяльність, бойове чергування, а також бойові виплати у період воєнного стану);

матеріальна допомога (на оздоровлення, для розв'язання соціально-побутових питань чи при укладанні першого контракту).

Виплати під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП)

Як пояснив начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, мобілізовані під час навчання отримують менше, ніж військові на бойових позиціях.

Зокрема, під час БЗВП передбачена виплата у розмірі 20 000 грн на місяць. Сам курс може тривати від одного до трьох місяців — залежно від рівня підготовки мобілізованого.

Після завершення навчання військовослужбовці починають отримувати повне грошове забезпечення, розмір якого залежить від конкретної частини та виконуваних завдань.

Коли починають нараховувати грошове забезпечення

Фінансування військовослужбовців стартує з дня мобілізації. Тобто з моменту, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправляє особу до навчального центру або безпосередньо до військової частини.

Виплата здійснюється раз на місяць загальною сумою — авансів чи проміжних нарахувань у системі немає. Гроші надходять у поточному місяці за попередній.

