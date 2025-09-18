Денежное обеспечение военных в сентябре — в каких числах должны выплатить "боевые"

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, которые несут службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, ежемесячно получают денежное обеспечение. Оно состоит из двух частей: основного оклада и дополнительных выплат, поступающих в определенные даты.

рассказывают, в какие даты защитникам должны прийти "боевые" и может ли быть задержка.

Когда поступают деньги военным

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись объяснила "Фактам", что военные получают основную зарплату за прошлый месяц на банковскую карточку, как правило, между 7 и 15 числом, но не позднее 20 числа.

Дополнительные выплаты, включая премии и "боевые", перечисляются после поступления финансирования на счета воинской части — обычно это происходит после 20 числа. Любые задержки вне этих сроков считаются нарушением графика.

Почему выплаты военным могут задерживать

Причинами задержки денежного обеспечения, в частности премии или "боевых", могут быть:

временное отсутствие средств в госбюджете;

ошибки или задержки при формировании запросов на зарплату в воинских частях;

перевод военного в другое подразделение, долгосрочные командировки или служба в составе "приданных" частей, что может создать задержки в бухгалтерии воинской части;

несвоевременная подача подтверждающих документов от командиров в финансовую службу;

потеря документации во время боевых действий или обстрелов, что требует дополнительного времени на восстановление.

То есть, размер и своевременность выплат военным зависят не только от бюджета, но и от четкости работы командиров и финансовых подразделений.

Сколько могут получить военные в сентябре

Денежное обеспечение военнослужащих регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров № 704.

В сентябре минимальная сумма, на которую может рассчитывать военный, составляет около 20 100 грн. Она включает должностной оклад, доплату за воинское звание и надбавку за выслугу лет.

Кроме этого, защитникам начисляются "боевые" выплаты — от 30 000 до 100 000 грн, в зависимости от района выполнения задач. Также предусмотрены единовременные поступления, такие как оздоровительные и помощь на решение социально-бытовых вопросов.

Некоторые категории военнослужащих получают дополнительные поощрения, среди которых 70 000 грн за каждые 30 дней участия в боях на передовой, от 24 000 грн после подписания первого контракта, различные компенсации в случае увольнения со службы и тому подобное.

