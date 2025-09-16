Видео
Главная Экономика Не только 1 млн грн — какие выплаты включает "Контракт 18-24"

Не только 1 млн грн — какие выплаты включает "Контракт 18-24"

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:35
Контракт 18-24 - какие шесть видов выплат предусмотрены для защитников
Деньги в кармане. Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины с февраля 2025 года реализует экспериментальный проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для граждан в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.

Какие виды денежного обеспечения предусмотрены военнослужащим по этому виду контракта, разъяснили в Минобороны.

Читайте также:

Виды выплат по контракту

Военнослужащие, которые заключили "Контракт 18-24", могут рассчитывать на шесть видов выплат:

  1. Единовременное денежное пособие — 1 млн грн (выплачивается поэтапно).
  2. Основное денежное обеспечение — минимальный размер для штатных должностей, определенных проектом, сейчас составляет 20,2 тыс. грн. Военнослужащие, имеющие сертификат специалиста по эксплуатации БПС, с учетом надбавки за особенности прохождения военной службы могут получать ежемесячно 27,1 тыс. грн.
  3. Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях.
  4. Дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения — военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн, а тем, которые выполняют боевые (специальные) задачи — в размере 30 тыс. грн. Его конкретный размер определяется ежемесячно из расчета количества дней непосредственного участия в боевых действиях (выполнения специальных задач).
  5. Социальные выплаты.
  6. Единовременное вознаграждение за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в первом эшелоне обороны или наступления — 70 тыс. грн.

Как выплачивают 1 млн грн

Единовременная денежная помощь в 1 млн грн выплачивается поэтапно:

  • 200 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности;
  • 300 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач;
  • 500 тыс. грн после окончания контракта при выполнении его условий (в частности: 6 месяцев непосредственного участия в боевых действиях для пехотных специальностей; 12 месяцев — для операторов беспилотных систем).

В случае досрочного завершения военного положения или нарушения условий контракта относительно минимального срока службы (шесть месяцев для пехотных специальностей и двенадцать месяцев для операторов беспилотных систем), невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия начисляется не полностью, а пропорционально фактическому времени пребывания на службе.

Расчет производится так: за каждые 30 дней военной службы военнослужащий получает 1/6 от 500 тыс. грн (для пехоты) или 1/12 от этой суммы (для специалистов по управлению БПС).

Какие льготы положены военным, заключившим "Контракт 18-24"

К военнослужащим этой категории применяются все социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством для личного состава ВСУ. Это включает, в частности, бесплатное медицинское обеспечение в военных и гражданских учреждениях здравоохранения.

Кроме того, граждане Украины, которые успешно завершили военную службу по указанному контракту, получают право воспользоваться программой доступного ипотечного кредитования, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года № 856.

Ранее мы писали, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил о намерении в ближайшее время расширить контракт "18-24" на другие возрастные категории. Это произойдет после завершения необходимых экспертиз на разных уровнях.

Также узнавайте, как подписать повторный контракт после увольнения из ВСУ.


Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
