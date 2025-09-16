Контракт 18-24 — які шість видів виплат передбачені для захисників

Гроші в кишені. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України з лютого 2025 року реалізує експериментальний проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для громадян віком 18-24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

Які види грошового забезпечення передбачені військовослужбовцям за цим видом контракту, роз'яснили у Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Види виплат за контрактом

Військовослужбовці, які уклали"Контракт 18-24", можуть розраховувати на шість видів виплат:

Одноразова грошова допомога — 1 млн грн (виплачується поетапно). Основне грошове забезпечення — мінімальний розмір для штатних посад, визначених проєктом, наразі складає 20,2 тис. грн. Військовослужбовці, які мають сертифікат фахівця з експлуатації БПС, з урахуванням надбавки за особливості проходження військової служби можуть отримувати щомісячно 27,1 тис. грн. Додаткова винагорода за участь у бойових діях. Додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях у районах їх ведення — військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях у районах їх ведення, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн, а тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання — у розмірі 30 тис. грн. Її конкретний розмір визначається щомісячно з розрахунку кількості днів безпосередньої участі у бойових діях (виконання спеціальних завдань). Соціальні виплати. Одноразова винагорода за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу — 70 тис. грн.

Як виплачують 1 млн грн

Одноразова грошова допомога в 1 млн грн виплачується поетапно:

200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою;

300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов (зокрема: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем).

У випадку дострокового завершення воєнного стану або порушення умов контракту щодо мінімального терміну служби (шість місяців для піхотних спеціальностей і дванадцять місяців для операторів безпілотних систем), невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги нараховується не повністю, а пропорційно фактичному часу перебування на службі.

Розрахунок проводиться так: за кожні 30 днів військової служби військовослужбовець отримує 1/6 від 500 тис. грн (для піхоти) або 1/12 від цієї суми (для фахівців із керування БПС).

Які пільги належать військовим, які уклали "Контракт 18-24"

До військовослужбовців цієї категорії застосовуються всі соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством для особового складу ЗСУ. Це включає, зокрема, безоплатне медичне забезпечення у військових та цивільних закладах охорони здоров’я.

Крім того, громадяни України, які успішно завершили військову службу за вказаним контрактом, отримують право скористатися програмою доступного іпотечного кредитування, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року № 856.

Раніше ми писали, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив про намір найближчим часом розширити контракт "18-24" на інші вікові категорії. Це станеться після завершення необхідних експертиз на різних рівнях.

Також дізнавайтеся, як підписати повторний контракт після звільнення зі ЗСУ.