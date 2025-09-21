Видео
Льготы для жен УБД — на какую поддержку рассчитывать с октября

Льготы для жен УБД — на какую поддержку рассчитывать с октября

Дата публикации 21 сентября 2025 18:20
Скидки для жен УБД в октябре — на какие услуги государством предусмотрены льготы
Военный с девушкой идут по улице. Фото: УНИАН

В Украине жена военнослужащего, имеющего статус участника боевых действий (УБД), может пользоваться различными видами социальной поддержки. Такие льготы введены для того, чтобы помочь семьям защитников государства.

О том, какие льготы могут оформить жены УБД в октябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие коммунальные льготы может оформить жена УБД

До сих пор многие семьи не имеют полной информации о том, на какие именно льготы они могут рассчитывать. Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жена участника боевых действий, так же как и другие члены его семьи, имеет право на ряд социальных гарантий в различных сферах.

В октябре 2025 года можно рассчитывать на такие коммунальные льготы:

  • скидка в размере 75% на оплату жилья;
  • 75% скидка на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Для лиц с инвалидностью эта скидка составляет 100%;
  • если в семье есть нетрудоспособные лица, на газ для отопления предоставляется скидка 75% от двойного норматива площади: 42 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 21 кв. м на семью;
  • в случаях, когда жилье не подключено к централизованному отоплению, предоставляется 75% скидки на твердое топливо. Она рассчитывается из площади 21 кв. м на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Какие еще льготы доступны женам УБД

  • Медицинские льготы

Предусматривают бесплатное получение лекарственных препаратов по рецепту, обслуживание в государственных медицинских учреждениях без ожидания в очередях, первоочередную госпитализацию в случае необходимости, а также лечение в государственных санаториях за счет бюджета. Если же семья лечится самостоятельно, предусмотрена компенсация расходов.

  • Льготы в жилищной сфере

Жена УБД имеет право на первоочередное обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий. Кроме того, семья может участвовать в государственных и местных программах приобретения или получения жилья, в частности в программе "єОселя".

  • Льготы в трудовых отношениях

Женщина имеет преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата, может оформить ежегодный отпуск в удобное для себя время и освобождается от ночных или сверхурочных смен по собственному заявлению, если в семье есть дети.

Какие льготы государство предусмотрело для детей УБД

Не забыли в законе и о детях участников боевых действий. Они имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы и внешкольные учреждения. Для них предусмотрено внеконкурсное поступление в учреждения профессионального и высшего образования или перевод на бюджетную форму обучения.

Дети также могут проживать в студенческих общежитиях бесплатно и получают первоочередное направление в оздоровительные лагеря и санатории, включая покрытие расходов на такие поездки из государственного или местного бюджета.

Ранее мы писали, что в Украине ветераны войны и члены их семей пользуются правом на скидки при оплате коммунальных услуг. Начиная с октября, когда стартует отопительный сезон, они будут иметь возможность получить компенсацию за расходы на тепло.

Также мы рассказывали, что военнослужащие, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины или других силовых структурах, ежемесячно получают финансовое обеспечение. Оно формируется из двух частей: должностного оклада и дополнительных начислений, выплачиваемых в установленные сроки.

льготы помощь УБД социальная помощь жена
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
