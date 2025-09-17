Социальная защита людей с инвалидностью — какие льготы государство будет предоставлять в октябре

Люди обнимаются. Фото: Freepik

В Украине действует ряд законов и программ, направленных на поддержку людей с инвалидностью. Они гарантируют не только пенсии и социальные выплаты, но и дополнительные льготы в сфере медицины, транспорта, жилья и трудоустройства. Однако многие граждане до сих пор не знают о своих правах и не пользуются предусмотренными государством возможностями.

О том, какие льготы смогут получить люди с инвалидностью в октябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.

Согласно Закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", люди с инвалидностью могут рассчитывать на такую поддержку:

доступ к программе "Доступные лекарства";

приоритетное право на улучшение жилищных условий;

скидку 50% на лекарства для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы;

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;

беспрепятственное пересечение государственной границы для людей с инвалидностью 1 группы;

бесплатные лекарства по рецептам для пенсионеров с минимальной пенсией и тех, кто получает госпомощь;

внеочередное обслуживание в билетных кассах городского и междугородного транспорта для людей с инвалидностью 1 и 2 группы;

бесплатные программы реабилитации, технические средства передвижения, слуховые аппараты, протезы и другие вспомогательные устройства;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршруток) для людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также для детей с инвалидностью.

Для пользования такими льготами необходимо иметь при себе удостоверение человека с инвалидностью.

Какие льготы имеют граждане с инвалидностью вследствие войны

Эта категория граждан имеет расширенный перечень прав и льгот. Среди них:

дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска;

ежегодное бесплатное медицинское обследование;

внеочередной капитальный ремонт жилья;

первоочередное получение земельного участка;

льготные кредиты для строительства или ремонта жилья;

гарантия сохранения рабочего места даже при сокращениях;

бесплатное получение лекарств и внеочередное зубное протезирование;

выплата больничных в размере 100% зарплаты независимо от трудового стажа;

полное возмещение расходов на коммунальные услуги и обеспечение топливом (для домов без централизованного отопления).

Есть ли скидки на оплату коммунальных услуг

Закон не предусматривает специальных льгот для людей с инвалидностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако они могут оформить субсидию, если относятся к другим льготным категориям, например, являются пенсионерами или многодетными родителями.

В то же время для лиц, получивших инвалидность вследствие войны, действуют другие условия. Они полностью освобождаются от уплаты коммунальных услуг в пределах установленных норм — 21 кв.м жилья на человека и дополнительно 10,5 кв.м на семью.

