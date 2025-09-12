Скидки на коммуналку для УБД — может ли жена военного оформить льготы

Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Военнослужащие, которые защищают Украину на фронте, не всегда имеют возможность лично подать заявление или оформить документы для получения надлежащих им социальных гарантий. В таких случаях возникает вопрос о том, может ли кто-то из родственников защитника обратиться за льготой от его имени.

О том, может ли жена военнослужащего, который находится на фронте, обратиться за льготой, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

"Если получатель льготы (в нашем случае говорим об участнике боевых действий) по определенным причинам не может сам обратиться в Пенсионный фонд, потому что, например, находится в зоне боевых действий или имеет инвалидность или ранения и не может воспользоваться электронными сервисами ПФУ, подать заявление на назначение льгот от его имени могут члены семьи", — разъяснили в ведомстве.

Таким членом семьи, в частности, является жена военнослужащего или муж военнослужащей.

Также постановление Кабмина №1395 определяет, что это могут сделать:

нетрудоспособные родители получателя льготы;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним (при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке).

Как оформить льготы, которые принадлежат УБД

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать:

заявление о внесении сведений в Реестр льготников;

заявление о предоставлении льгот;

копию удостоверения ветерана (е-удостоверение ветерана);

копию карточки налогоплательщика;

любой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства (при необходимости).

Также заявления с необходимыми документами принимаются в ЦПАУ и исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций.

В Минсоцполитики отметили, что можно вместо двух отдельных заявлений подать одно упрощенное — о постановке на учет и о предоставлении льгот. В упрощенном заявлении указывается минимальный набор данных. Остальную информацию для установления права и расчета льготы Пенсионный фонд собирает самостоятельно из официальных источников благодаря цифровым обменам.

