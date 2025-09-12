Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для УБД — чи може оформити дружина військовослужбовця

Пільги для УБД — чи може оформити дружина військовослужбовця

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:05
Знижки на комуналку для УБД — чи може дружина військового оформити пільги
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які боронять Україну на фронті, не завжди мають можливість особисто подати заяву чи оформити документи для отримання належних їм соціальних гарантій. У таких випадках постає питання про те, чи може хтось з родичів захисника звернутися за пільгою від його імені. 

Про те, чи може дружина військовослужбовця, який перебуває на фронті, звернутися за пільгою, розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. 

Реклама
Читайте також:

"Якщо отримувач пільги (у нашому випадку говоримо про учасника бойових дій) з певних причин не може сам звернутися до Пенсійного фонду, бо, наприклад, перебуває у зоні бойових дій або має інвалідність чи поранення і не може скористатися електронними сервісами ПФУ, подати заяву на призначення пільг від його імені можуть члени сім'ї", — роз'яснили у відомстві. 

Таким членом сім’ї, зокрема, є дружина військовослужбовця чи чоловік військовослужбовиці.

Також постанова Кабміну №1395 визначає, що це можуть зробити:

  • непрацездатні батьки отримувача пільги;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
  • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за нею (за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі). 

Як оформити пільги, які належать УБД

Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України й подати: 

  • заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;
  • заяву про надання пільг;
  • копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана);
  • копію картки платника податків;
  • будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

Також заяви з необхідними документами приймаються у ЦНАПах та виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій.

У Мінсоцполітики зауважили, що можна замість двох окремих заяв подати одну спрощену — про взяття на облік та про надання пільг. У спрощеній заяві зазначається мінімальний набір даних. Іншу інформацію для встановлення права та розрахунку пільги Пенсійний фонд збирає самостійно з офіційних джерел завдяки цифровим обмінам. 

Раніше ми писали, що статус учасника бойових дій в Україні гарантує низку медичних пільг. Одним із ключових напрямів підтримки є доступ до якісної медичної допомоги, безплатних послуг та спеціальних програм оздоровлення.

Також дізнавайтеся, у яких випадках учасник бойових дій втрачає свій статус та передбачені ним пільги.

комунальні послуги пільги УБД військовослужбовці соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації