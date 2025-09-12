Знижки на комуналку для УБД — чи може дружина військового оформити пільги

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які боронять Україну на фронті, не завжди мають можливість особисто подати заяву чи оформити документи для отримання належних їм соціальних гарантій. У таких випадках постає питання про те, чи може хтось з родичів захисника звернутися за пільгою від його імені.

Про те, чи може дружина військовослужбовця, який перебуває на фронті, звернутися за пільгою, розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Якщо отримувач пільги (у нашому випадку говоримо про учасника бойових дій) з певних причин не може сам звернутися до Пенсійного фонду, бо, наприклад, перебуває у зоні бойових дій або має інвалідність чи поранення і не може скористатися електронними сервісами ПФУ, подати заяву на призначення пільг від його імені можуть члени сім'ї", — роз'яснили у відомстві.

Таким членом сім’ї, зокрема, є дружина військовослужбовця чи чоловік військовослужбовиці.

Також постанова Кабміну №1395 визначає, що це можуть зробити:

непрацездатні батьки отримувача пільги;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за нею (за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі).

Як оформити пільги, які належать УБД

Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України й подати:

заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;

заяву про надання пільг;

копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана);

копію картки платника податків;

будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

Також заяви з необхідними документами приймаються у ЦНАПах та виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій.

У Мінсоцполітики зауважили, що можна замість двох окремих заяв подати одну спрощену — про взяття на облік та про надання пільг. У спрощеній заяві зазначається мінімальний набір даних. Іншу інформацію для встановлення права та розрахунку пільги Пенсійний фонд збирає самостійно з офіційних джерел завдяки цифровим обмінам.

