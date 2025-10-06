Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Почему некоторые украинцы могут остаться без тепла зимой

Почему некоторые украинцы могут остаться без тепла зимой

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 07:15
Отопление в 2025 году — почему батареи у некоторых украинцев могут остаться холодными
Человек включает обогреватель. Фото: УНИАН

В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не превышает +8 градусов. И хотя местные администрации сообщают о высоком уровне готовности к зиме, некоторые граждане все же могут остаться без тепла.

О том, почему батареи некоторых украинцев могут остаться холодными в этом отопительном сезоне, с сайтом Новини.LIVE поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Реклама
Читайте также:

Будут ли давать тепло в поврежденные от обстрелов дома

По словам эксперта, в первую очередь проблема с этим может возникнуть у жителей новостроек с собственными котельными. Управляющая компания может отказать во включении тепла, если жители не отремонтировали выбитые окна или двери в квартирах или даже в подъездах и лестничных клетках.

"Дом по закону — это общая совместная собственность всех жильцов, за которую они несут ответственность. Поэтому, если так случилось и дом пострадал от обстрелов, то ремонтировать, как минимум окна в подъезде и двери, нужно будет за свой счет", — пояснил Попенко.

Однако, по его словам, такая позиция вредит репутации управляющего, а потому жильцы могут рассмотреть смену компании. Также можно воспользоваться государственными и городскими программами финансовой поддержки, в частности через программу "єВідновлення".

Почему еще могут отказаться включать тепло украинцам

Еще одна проблема — коллективные контракты на тепло. Если у дома долги из-за ЖЭКа или управляющего, поставщик может отказать в отоплении даже тогда, когда жители исправно платят свои счета.

Эксперт советует переходить на индивидуальные договоры, особенно в новостройках и ОСМД. Это уменьшает риск остаться без тепла из-за "старых" задолженностей.

Олег Попенко также добавил, что причиной холодных батарей могут быть и аварийные сети или неисправное оборудование. Например, в 2020 году несколько домов в Дарницком районе Киева так и не получили тепло от ТЭЦ-4 из-за изношенных труб и поломки. В таких случаях теплоснабжающие компании могут официально отказать в подключении, пока проблемы не устранены.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд начинает автоматически пересчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026. Однако без обращения это происходит не у всех — отдельным гражданам нужно подавать новое заявление.

Также мы рассказывали, что в холодный период расходы на коммуналку растут из-за оплаты отопления. Однако в этом сезоне часть украинцев может оформить льготы от государства и уменьшить счета.

тарифы коммунальные услуги отопительный сезон теплоснабжение отопление
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации