Отопление в 2025 году — почему батареи у некоторых украинцев могут остаться холодными

В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не превышает +8 градусов. И хотя местные администрации сообщают о высоком уровне готовности к зиме, некоторые граждане все же могут остаться без тепла.

О том, почему батареи некоторых украинцев могут остаться холодными в этом отопительном сезоне, с сайтом Новини.LIVE поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Будут ли давать тепло в поврежденные от обстрелов дома

По словам эксперта, в первую очередь проблема с этим может возникнуть у жителей новостроек с собственными котельными. Управляющая компания может отказать во включении тепла, если жители не отремонтировали выбитые окна или двери в квартирах или даже в подъездах и лестничных клетках.

"Дом по закону — это общая совместная собственность всех жильцов, за которую они несут ответственность. Поэтому, если так случилось и дом пострадал от обстрелов, то ремонтировать, как минимум окна в подъезде и двери, нужно будет за свой счет", — пояснил Попенко.

Однако, по его словам, такая позиция вредит репутации управляющего, а потому жильцы могут рассмотреть смену компании. Также можно воспользоваться государственными и городскими программами финансовой поддержки, в частности через программу "єВідновлення".

Почему еще могут отказаться включать тепло украинцам

Еще одна проблема — коллективные контракты на тепло. Если у дома долги из-за ЖЭКа или управляющего, поставщик может отказать в отоплении даже тогда, когда жители исправно платят свои счета.

Эксперт советует переходить на индивидуальные договоры, особенно в новостройках и ОСМД. Это уменьшает риск остаться без тепла из-за "старых" задолженностей.

Олег Попенко также добавил, что причиной холодных батарей могут быть и аварийные сети или неисправное оборудование. Например, в 2020 году несколько домов в Дарницком районе Киева так и не получили тепло от ТЭЦ-4 из-за изношенных труб и поломки. В таких случаях теплоснабжающие компании могут официально отказать в подключении, пока проблемы не устранены.

