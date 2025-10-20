Нічний тариф на електроенергію — скільки доведеться платити в листопаді

Людина знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

Нічний тариф на електроенергію для українців діє з 2015 року. Його мета — заохотити споживачів використовувати більше електроенергії у нічний час, коли навантаження на енергосистему менше. Завдяки цьому можна суттєво знизити витрати на світло.

Про те, скільки можуть заощадити українці, які з листопада перейдуть на нічний тариф, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке нічний тариф на електроенергію та як це працює

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити спеціальний лічильник, який враховує спожиту електроенергію залежно від часу доби:

Двозонний лічильник розділяє добу так:

Денна зона — з 7:00 до 23:00 (стандартна ціна). Нічна зона — з 23:00 до 7:00 (знижка 50%, тобто тариф 0,5).

Тризонний лічильник має три часові інтервали:

Повний тариф — 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00. Мінімальний тариф (коефіцієнт 0,4) — уночі з 23:00 до 07:00. Підвищений тариф (коефіцієнт 1,5) — 08:00–11:00, 20:00–22:00.

Нічний тариф вигідний тим, хто користується електроопаленням або має багато побутової техніки. Уночі можна вмикати пральну машину, бойлер, мультиварку, кондиціонер, хлібопічку чи обігрівач — це допоможе зменшити суму в платіжці.

Скільки платитимуть за світло власники зонних лічильників у листопаді

Уряд України продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСО) щодо постачання електроенергії до кінця жовтня 2025 року. Про це ще навесні повідомив тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі нових офіційних заяв щодо підвищення тарифів для населення не звучало.

Тож у листопаді, скоріш за все, українці й далі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, а для тих, хто має двозонний лічильник, нічна ставка (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Для тризонних тарифів стандартна ціна також становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год, у години пікового навантаження — 6,48 грн/кВт-год, а мінімального — лише 1,73 грн/кВт-год.

Раніше ми писали, що житлова субсидія — це державна підтримка для сімей з низьким доходом, які не можуть повністю сплачувати комунальні послуги. Чим менший дохід, тим більшу частину рахунків покриває держава.

Також ми розповідали, що Кабмін ухвалив рішення, щодо часткової компенсації витрати на електроенергію для мешканців небезпечних районів. Допомогу гарантують отримувачам пільг і субсидій, які реально проживають на цих територіях.