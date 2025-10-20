Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нічний тариф на електрику — вартість кіловата з 1 листопада

Нічний тариф на електрику — вартість кіловата з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:15
Оновлено: 18:15
Нічний тариф на електроенергію — скільки доведеться платити в листопаді
Людина знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

Нічний тариф на електроенергію для українців діє з 2015 року. Його мета — заохотити споживачів використовувати більше електроенергії у нічний час, коли навантаження на енергосистему менше. Завдяки цьому можна суттєво знизити витрати на світло.

Про те, скільки можуть заощадити українці, які з листопада перейдуть на нічний тариф, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що таке нічний тариф на електроенергію та як це працює

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити спеціальний лічильник, який враховує спожиту електроенергію залежно від часу доби:

  • Двозонний лічильник розділяє добу так:
  1. Денна зона — з 7:00 до 23:00 (стандартна ціна).
  2. Нічна зона — з 23:00 до 7:00 (знижка 50%, тобто тариф 0,5).
  • Тризонний лічильник має три часові інтервали:
  1. Повний тариф — 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00.
  2. Мінімальний тариф (коефіцієнт 0,4) — уночі з 23:00 до 07:00.
  3. Підвищений тариф (коефіцієнт 1,5) — 08:00–11:00, 20:00–22:00.

Нічний тариф вигідний тим, хто користується електроопаленням або має багато побутової техніки. Уночі можна вмикати пральну машину, бойлер, мультиварку, кондиціонер, хлібопічку чи обігрівач — це допоможе зменшити суму в платіжці.

Скільки платитимуть за світло власники зонних лічильників у листопаді

Уряд України продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСО) щодо постачання електроенергії до кінця жовтня 2025 року. Про це ще навесні повідомив тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі нових офіційних заяв щодо підвищення тарифів для населення не звучало.

Тож у листопаді, скоріш за все, українці й далі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, а для тих, хто має двозонний лічильник, нічна ставка (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Для тризонних тарифів стандартна ціна також становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год, у години пікового навантаження — 6,48 грн/кВт-год, а мінімального — лише 1,73 грн/кВт-год.

Раніше ми писали, що житлова субсидія — це державна підтримка для сімей з низьким доходом, які не можуть повністю сплачувати комунальні послуги. Чим менший дохід, тим більшу частину рахунків покриває держава.

Також ми розповідали, що Кабмін ухвалив рішення, щодо часткової компенсації витрати на електроенергію для мешканців небезпечних районів. Допомогу гарантують отримувачам пільг і субсидій, які реально проживають на цих територіях.

тарифи комунальні послуги електроенергія електропостачання світло
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації