Тарифи на газ для населення — скільки коштуватиме куб з 1 листопада

У листопаді більшість українців оплачуватимуть газ за чинними тарифами, попри економічні та воєнні виклики. Уряд продовжив фіксовану ціну на блакитне паливо, щоб підтримати домогосподарства під час опалювального сезону.

Скільки коштуватиме куб газу з 1 листопада

У листопаді всі споживачі "Нафтогазу" — близько 98% українських абонентів — отримуватимуть газ за тарифом 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки продовженню тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження спеціальних обов’язків для учасників ринку газу до 31 березня 2026 року. Завдяки цьому ціна на газ для населення залишатиметься 7,42 грн за кубометр з ПДВ (7 420 грн за 1 000 кубометрів).

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що це рішення продиктоване необхідністю забезпечити людей світлом та теплом і зберегти передбачувані тарифи протягом всього опалювального сезону.

Чи зросте вартість електроенергії для населення у листопаді

Що стосується електроенергії, то у листопаді споживачі й надалі платитимуть чинний тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год. Для тих, хто використовує електроопалення, залишаються пільги:

якщо домогосподарство споживає до 2 000 кВт-год на місяць, застосовується знижений тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год;

понад цей ліміт електроенергія оплачуватиметься за стандартною ставкою — 4,32 грн за кВт-год.

Свириденко наголосила, що продовження дії спеціальних обов’язків і пільг є частиною державної програми підтримки населення взимку. Її основна мета — знизити фінансове навантаження на сім’ї та гарантувати стабільне енергопостачання.

