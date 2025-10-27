Відео
Головна Економіка Ціна за куб газу з листопада — скільки платитимуть українці

Ціна за куб газу з листопада — скільки платитимуть українці

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:20
Оновлено: 11:30
Тарифи на газ для населення — скільки коштуватиме куб з 1 листопада
Людина тримає гроші та платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE

У листопаді більшість українців оплачуватимуть газ за чинними тарифами, попри економічні та воєнні виклики. Уряд продовжив фіксовану ціну на блакитне паливо, щоб підтримати домогосподарства під час опалювального сезону.

Про те, скільки платитимуть українці за газ з 1 листопада, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки коштуватиме куб газу з 1 листопада

У листопаді всі споживачі "Нафтогазу" — близько 98% українських абонентів — отримуватимуть газ за тарифом 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки продовженню тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження спеціальних обов’язків для учасників ринку газу до 31 березня 2026 року. Завдяки цьому ціна на газ для населення залишатиметься 7,42 грн за кубометр з ПДВ (7 420 грн за 1 000 кубометрів).

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що це рішення продиктоване необхідністю забезпечити людей світлом та теплом і зберегти передбачувані тарифи протягом всього опалювального сезону.

Чи зросте вартість електроенергії для населення у листопаді

Що стосується електроенергії, то у листопаді споживачі й надалі платитимуть чинний тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год. Для тих, хто використовує електроопалення, залишаються пільги: 

  • якщо домогосподарство споживає до 2 000 кВт-год на місяць, застосовується знижений тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год;
  • понад цей ліміт електроенергія оплачуватиметься за стандартною ставкою — 4,32 грн за кВт-год.

Свириденко наголосила, що продовження дії спеціальних обов’язків і пільг є частиною державної програми підтримки населення взимку. Її основна мета — знизити фінансове навантаження на сім’ї та гарантувати стабільне енергопостачання.

Раніше ми писали, що взимку витрати на комунальні послуги зазвичай зростають. Причина — короткий світловий день і потреба обігрівати будинки. Через це багатьох цікавить, чи варто очікувати подорожчання комуналки.

Також ми розповідали, що нічний тариф на електроенергію в Україні діє з 2015 року. Його головна ідея — стимулювати людей користуватися електрикою вночі, коли навантаження на енергосистему менше. Це також дозволяє значно економити на оплаті за світло.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
