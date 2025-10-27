Видео
Цена за куб газа с ноября — сколько будут платить украинцы

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:20
обновлено: 11:30
Тарифы на газ для населения — сколько будет стоить куб с 1 ноября
Человек держит деньги и платежку за газ. Фото: Новини.LIVE

В ноябре большинство украинцев будут оплачивать газ по действующим тарифам, несмотря на экономические и военные вызовы. Правительство продлило фиксированную цену на голубое топливо, чтобы поддержать домохозяйства во время отопительного сезона.

О том, сколько будут платить украинцы за газ с 1 ноября, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько будет стоить куб газа с 1 ноября

В ноябре все потребители "Нафтогаза" — около 98% украинских абонентов — будут получать газ по тарифу 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря продлению тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Кроме того, Кабинет Министров принял решение о продлении специальных обязанностей для участников рынка газа до 31 марта 2026 года. Благодаря этому цена на газ для населения будет оставаться 7,42 грн за кубометр с НДС (7 420 грн за 1 000 кубометров).

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что это решение продиктовано необходимостью обеспечить людей светом и теплом и сохранить предсказуемые тарифы в течение всего отопительного сезона.

Возрастет ли стоимость электроэнергии для населения в ноябре

Что касается электроэнергии, то в ноябре потребители и в дальнейшем будут платить действующий тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Для тех, кто использует электроотопление, остаются льготы:

  • если домохозяйство потребляет до 2 000 кВт-ч в месяц, применяется сниженный тариф — 2,64 грн за 1 кВт-ч;
  • сверх этого лимита электроэнергия будет оплачиваться по стандартной ставке — 4,32 грн за кВт-ч.

Свириденко подчеркнула, что продление действия специальных обязанностей и льгот является частью государственной программы поддержки населения зимой. Ее основная цель — снизить финансовую нагрузку на семьи и гарантировать стабильное энергоснабжение.

Ранее мы писали, что зимой расходы на коммунальные услуги обычно растут. Причина — короткий световой день и потребность обогревать дома. Из-за этого многих интересует, стоит ли ожидать подорожания коммуналки.

Также мы рассказывали, что ночной тариф на электроэнергию в Украине действует с 2015 года. Его главная идея — стимулировать людей пользоваться электричеством ночью, когда нагрузка на энергосистему меньше. Это также позволяет значительно экономить на оплате за свет.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газ платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
