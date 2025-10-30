Видео
Україна
Потребители газа будут подавать показатели иначе — что известно

Потребители газа будут подавать показатели иначе — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:15
обновлено: 08:23
Важное нововведение для потребителей газа — что изменится в Украине
Мужчина снимает показания счетчика газа. Фото: Новини.LIVE

В Украине появился новый удобный способ подавать показатели газовых счетчиков и оплачивать счета. Крупнейший оператор газораспределительных сетей ООО "Газораспределительные сети Украины" — запустил официальный чат-бот в Telegram.

О том, какие вопросы можно решить с помощью нового чат-бот, сообщает издание "ГазПравда".

Читайте также:

Какие функции доступны потребителям в чат-боте

Новый онлайн-инструмент помогает потребителям быстро выполнять основные действия, связанные с доставкой природного газа и оплатой за него. Через чат-бот можно:

  • оплатить счета за газ;
  • передать текущие показатели счетчика;
  • получить актуальную информацию об услугах;
  • добавить лицевые счета — свои или членов семьи.

Все эти функции доступны круглосуточно, без обращения в контакт-центр или визита в офис. Зарегистрироваться в чат-боте можно по специальной ссылке, которую оператор разместил на своем официальном сайте.

Когда украинцам стоит подавать показания счетчика

Чтобы избежать переплат, данные о потреблении газа нужно подавать ежемесячно с 1 по 5 число. Если этого не сделать, сумма в счете будет рассчитываться по средним показателям, и тогда потребитель может заплатить больше, чем фактически использовал.

Как не платить за доставку газа

Единственный законный способ не платить "вторую платежку" за газ — полностью отсоединиться от газовой системы. Для этого нужно:

  1. Подать письменное заявление оператору газораспределительной сети о прекращении договора.
  2. Получить акт об отключении от газоснабжения.
  3. Дождаться приезда технических работников, которые перекроют подачу газа или установят заглушку.

После выполнения всех процедур плата за доставку больше не начисляется. Если оператор отказывается или затягивает процесс, потребитель может подать жалобу в НКРЭКУ.

Ранее мы писали, что в Украине выявили случаи начисления потребителям завышенных сумм за услуги водоснабжения и водоотведения — проверка показала нарушение законодательства.

Также мы рассказывали, что в ноябре украинцы будут платить за газ по текущим тарифам, ведь правительство сохранило фиксированную цену, чтобы поддержать население в отопительный сезон.

