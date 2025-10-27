Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине начали штрафовать водоканалы — что известно

В Украине начали штрафовать водоканалы — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 18:15
обновлено: 16:40
Антимонопольный комитет взялся за водоканалы — как предприятия обманывали украинцев
Человек держит деньги возле крана с водой. Фото: УНИАН

В Украине некоторые потребители получали завышенные платежки за водоснабжение и водоотвод. После проверки оказалось, что суммы в счета формировались с нарушением действующего законодательства.

О том, почему некоторые водоканалы присылали украинцам некорректные счета и как наказали предприятия, сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторым украинцам поступали завышенные счета за воду

В Украине некоторые водоканалы заставляли потребителей оплачивать услуги по завышенным тарифам. Антимонопольный комитет Украины выявил схему, по которой клиентам начисляли незаконные дополнительные платежи.

Основанием для проверок стали многочисленные жалобы граждан относительно сомнительных начислений в платежках за воду. Государственный орган, отвечающий за защиту конкуренции в бизнесе, установил, что два водоканала сознательно нарушали законодательство, повышая тарифы для населения.

Какие "схемы" использовали водоканалы

Как выяснил АМКУ, один из водоканалов с 1 января 2024 года установил завышенную плату за абонентское обслуживание для пользователей централизованного водоснабжения и водоотведения.

В счета незаконно включали расходы на поверку счетчиков, хотя это не предусмотрено законодательством. Кроме того, предприятие применяло одинаковые тарифы для разных категорий потребителей, что противоречит правилам тарифообразования.

Другой водоканал до 1 июня 2024 года начислял плату за воду и водоотвод по стандартным тарифам для населения. Однако после этой даты он изменил методику начислений, не учитывая тип объекта, что привело к искусственному завышению тарифов.

В результате выявленных нарушений обоим предприятиям назначили штрафы на общую сумму более 11 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что субсидии на отопительный сезон большинству украинцев продлевают автоматически. Однако некоторым гражданам нужно вовремя подать новое заявление в Пенсионный фонд, иначе помощь будет меньше.

Также мы рассказывали, что Кабмин продлил действие специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года, поэтому тарифы на свет для населения останутся стабильными на весь отопительный сезон.

тарифы коммунальные услуги штрафы водоснабжение платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации