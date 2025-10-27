Антимонопольный комитет взялся за водоканалы — как предприятия обманывали украинцев

Человек держит деньги возле крана с водой. Фото: УНИАН

В Украине некоторые потребители получали завышенные платежки за водоснабжение и водоотвод. После проверки оказалось, что суммы в счета формировались с нарушением действующего законодательства.

О том, почему некоторые водоканалы присылали украинцам некорректные счета и как наказали предприятия, сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

Почему некоторым украинцам поступали завышенные счета за воду

В Украине некоторые водоканалы заставляли потребителей оплачивать услуги по завышенным тарифам. Антимонопольный комитет Украины выявил схему, по которой клиентам начисляли незаконные дополнительные платежи.

Основанием для проверок стали многочисленные жалобы граждан относительно сомнительных начислений в платежках за воду. Государственный орган, отвечающий за защиту конкуренции в бизнесе, установил, что два водоканала сознательно нарушали законодательство, повышая тарифы для населения.

Какие "схемы" использовали водоканалы

Как выяснил АМКУ, один из водоканалов с 1 января 2024 года установил завышенную плату за абонентское обслуживание для пользователей централизованного водоснабжения и водоотведения.

В счета незаконно включали расходы на поверку счетчиков, хотя это не предусмотрено законодательством. Кроме того, предприятие применяло одинаковые тарифы для разных категорий потребителей, что противоречит правилам тарифообразования.

Другой водоканал до 1 июня 2024 года начислял плату за воду и водоотвод по стандартным тарифам для населения. Однако после этой даты он изменил методику начислений, не учитывая тип объекта, что привело к искусственному завышению тарифов.

В результате выявленных нарушений обоим предприятиям назначили штрафы на общую сумму более 11 миллионов гривен.

