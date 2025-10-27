Антимонопольний комітет взявся за водоканали — як підприємства обманювали українців

Людина тримає гроші біля крана з водою. Фото: УНІАН

В Україні деякі споживачі отримували завищені платіжки за водопостачання та водовідведення. Після перевірки виявилось, що суми в рахунки формувались з порушенням чинного законодавства.

Про те, чому деякі водоканали надсилали українцям некоректні рахунки та як покарали підприємства, повідомили в Антимонопольному комітеті України.

Реклама

Читайте також:

Чому деяким українцям надходили завищені рахунки за воду

В Україні деякі водоканали змушували споживачів оплачувати послуги за завищеними тарифами. Антимонопольний комітет України виявив схему, за якою клієнтам нараховували незаконні додаткові платежі.

Підставою для перевірок стали численні скарги громадян щодо сумнівних нарахувань у платіжках за воду. Державний орган, який відповідає за захист конкуренції у бізнесі, встановив, що два водоканали свідомо порушували законодавство, підвищуючи тарифи для населення.

Які "схеми" використовували водоканали

Як з’ясував АМКУ, один із водоканалів із 1 січня 2024 року встановив завищену плату за абонентське обслуговування для користувачів централізованого водопостачання та водовідведення.

До рахунків незаконно включали витрати на повірку лічильників, хоча це не передбачено законодавством. Крім того, підприємство застосовувало однакові тарифи для різних категорій споживачів, що суперечить правилам тарифоутворення.

Інший водоканал до 1 червня 2024 року нараховував плату за воду та водовідведення за стандартними тарифами для населення. Однак після цієї дати він змінив методику нарахувань, не враховуючи тип об’єкта, що призвело до штучного завищення тарифів.

У результаті виявлених порушень обом підприємствам призначили штрафи загальною сумою понад 11 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що субсидії на опалювальний сезон більшості українців продовжують автоматично. Однак деяким громадянам потрібно вчасно подати нову заяву до Пенсійного фонду, інакше допомога буде меншою.

Також ми розповідали, що Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, тому тарифи на світло для населення залишаться стабільними на весь опалювальний сезон.