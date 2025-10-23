Тарифи на електрику в листопаді — хто платитиме за світло лише 1,32 грн за кВт-год

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

Про те, скільки платитимуть українці за електрику цього опалювального сезону, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Для кого діятимуть знижки під час опалювального сезону

За словами Юлії Свириденко, громадяни й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт-год. Крім того, уряд зберіг пільгові умови для споживачів, які користуються електроопаленням.

Якщо домогосподарство споживає до 2 000 кВт-год на місяць, діятиме знижений тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год. У разі перевищення цього ліміту електроенергія оплачуватиметься за звичайною ставкою — 4,32 грн за кВт-год.

Свириденко підкреслила, що продовження дії ПСО є частиною комплексної державної програми підтримки населення під час зими. Її мета — зменшити фінансове навантаження на родини та забезпечити стабільність у сфері енергопостачання.

Хто зможе платити за світло взимку всього 1,32 грн/кВт-год

Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн за 1 кВт-год. Для тризонних лічильників діятимуть такі тарифи:

базовий — 4,32 грн,

у години пікового навантаження — 6,48 грн,

в періоди мінімального споживання — 1,73 грн за 1 кВт-год.

Для користувачів, які використовують електроенергію для опалення, ціни ще менші:

якщо обсяг споживання електроенергії за місяць не перевищує 2000 кВт-год, вартість становить 2,64 грн за 1 кВт-год, а в нічний час — 1,32 грн/кВт-год ;

; у разі перевищення 2000 кВт-год на місяць, ціна складає 4,32 грн за 1 кВт-год, а нічний тариф — 2,16 грн/кВт-год.

Хто отримає компенсацію на сплату електроенергії

Окремо уряд ухвалив рішення частково компенсувати витрати на оплату електроенергії для громадян, які мешкають у зонах підвищеної небезпеки. Допомогу отримають ті, хто має пільги або субсидії та фактично проживає на таких територіях.

Розмір компенсації залежатиме від складу домогосподарства. Для однієї особи держава відшкодовуватиме 100 кВт-год на місяць, тобто 432 грн. Для сім’ї сума може сягати до 1 296 грн (300 кВт-год).

Раніше ми писали, що субсидія — це державна підтримка для громадян із низьким доходом, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Чим менші заробітки, тим більшу частку витрат компенсує держава.

Також ми розповідали, що нічний тариф на електроенергію, запроваджений у 2015 році, стимулює українців споживати світло вночі, коли енергосистема менш завантажена. Такий підхід допомагає помітно зекономити на оплаті електроенергії.