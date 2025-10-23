Тарифы на электричество в ноябре — кто будет платить за свет всего 1,32 грн за кВт-ч

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

О том, сколько будут платить украинцы за электричество в этом отопительном сезоне, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Для кого будут действовать скидки во время отопительного сезона

По словам Юлии Свириденко, граждане и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Кроме того, правительство сохранило льготные условия для потребителей, которые пользуются электроотоплением.

Если домохозяйство потребляет до 2 000 кВт-ч в месяц, будет действовать сниженный тариф — 2,64 грн за 1 кВт-ч. В случае превышения этого лимита электроэнергия будет оплачиваться по обычной ставке — 4,32 грн за кВт-ч.

Свириденко подчеркнула, что продление действия ПСО является частью комплексной государственной программы поддержки населения во время зимы. Ее цель — уменьшить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить стабильность в сфере энергоснабжения.

Кто сможет платить за свет зимой всего 1,32 грн/кВт-ч

Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составит 2,16 грн за 1 кВт-ч. Для трехзонных счетчиков будут действовать следующие тарифы:

базовый — 4,32 грн,

в часы пиковой нагрузки — 6,48 грн,

в периоды минимального потребления — 1,73 грн за 1 кВт-ч.

Для пользователей, которые используют электроэнергию для отопления, цены еще меньше:

если объем потребления электроэнергии за месяц не превышает 2000 кВт-ч, стоимость составляет 2,64 грн за 1 кВт-ч, а в ночное время — 1,32 грн/кВт-ч ;

; в случае превышения 2000 кВт-ч в месяц, цена составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч, а ночной тариф — 2,16 грн/кВт-ч.

Кто получит компенсацию на оплату электроэнергии

Отдельно правительство приняло решение частично компенсировать расходы на оплату электроэнергии для граждан, проживающих в зонах повышенной опасности. Помощь получат те, кто имеет льготы или субсидии и фактически проживает на таких территориях.

Размер компенсации будет зависеть от состава домохозяйства. Для одного человека государство будет возмещать 100 кВт-ч в месяц, то есть 432 грн. Для семьи сумма может достигать до 1 296 грн (300 кВт-ч).

Ранее мы писали, что субсидия — это государственная поддержка для граждан с низким доходом, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Чем меньше заработки, тем большую долю расходов компенсирует государство.

Также мы рассказывали, что ночной тариф на электроэнергию, введенный в 2015 году, стимулирует украинцев потреблять свет ночью, когда энергосистема менее загружена. Такой подход помогает заметно сэкономить на оплате электроэнергии.