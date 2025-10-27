Відео
Україна
Субсидії в Україні — хто втратить частину виплат з 1 листопада

Субсидії в Україні — хто втратить частину виплат з 1 листопада

Дата публікації: 27 жовтня 2025 07:22
Оновлено: 08:03
Субсидії на опалювальний сезон — що зміниться для отримувачів з 1 листопада
Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Українцям продовжують призначати субсидії на опалювальний сезон. Для більшості отримувачів це відбулось автоматично, але є і ті, кому потрібно звернутись до Пенсійного фонду з новою заявою. Якщо цього вчасно не зробити, сума допомоги буде меншою.

Про те, що буде з субсидіями українців та хто втратить частину виплат з листопада, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Кому потрібно подати нову заяву на субсидію

В Пенсійному фонді України нагадали, що автоматично перепризначають житлові субсидії всім домогосподарствам, які вже отримують цю допомогу, а також тим, у кого влітку вона була "нульовою". 

Повторно подавати заяву таким отримувачам не потрібно — усе відбудеться без їхньої участі. Однак це не стосується:

  • тих, хто звертається по субсидію вперше;
  • громадян, у яких після 1 жовтня змінився склад сім’ї, кількість зареєстрованих мешканців або перелік комунальних послуг;
  • тих, кому раніше відмовили через борги, але заборгованість уже погашена, реструктуризована або вирішена через суд.

Розмір субсидії визначатиметься з урахуванням доходів сім’ї за перше та друге півріччя 2025 року. Пенсійні виплати братимуться до розрахунку в обсязі, нарахованому за серпень 2025-го.

Що зміниться для отримувачів субсидій з листопада

Субсидія розраховується на період опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня, згідно з постановою Кабміну №848.

Якщо заяву подати з 1 жовтня по 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону — тобто з 16 жовтня. Якщо звернення відбудеться пізніше, допомогу нарахують з місяця подання заяви. 

Раніше ми писали, що житлова субсидія — це державна підтримка для людей із низькими доходами, яким важко оплачувати комунальні послуги. Чим менший дохід родини, тим більшу частину витрат компенсує держава.

Також ми розповідали, що пенсіонери та інші мешканці, які опалюють житло дровами, вугіллям чи скрапленим газом і не мають газу, електро- або централізованого опалення, можуть отримати субсидію чи пільгу на придбання палива.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
