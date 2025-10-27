Субсидії на опалювальний сезон — що зміниться для отримувачів з 1 листопада

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Українцям продовжують призначати субсидії на опалювальний сезон. Для більшості отримувачів це відбулось автоматично, але є і ті, кому потрібно звернутись до Пенсійного фонду з новою заявою. Якщо цього вчасно не зробити, сума допомоги буде меншою.

Про те, що буде з субсидіями українців та хто втратить частину виплат з листопада, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому потрібно подати нову заяву на субсидію

В Пенсійному фонді України нагадали, що автоматично перепризначають житлові субсидії всім домогосподарствам, які вже отримують цю допомогу, а також тим, у кого влітку вона була "нульовою".

Повторно подавати заяву таким отримувачам не потрібно — усе відбудеться без їхньої участі. Однак це не стосується:

тих, хто звертається по субсидію вперше;

громадян, у яких після 1 жовтня змінився склад сім’ї, кількість зареєстрованих мешканців або перелік комунальних послуг;

тих, кому раніше відмовили через борги, але заборгованість уже погашена, реструктуризована або вирішена через суд.

Розмір субсидії визначатиметься з урахуванням доходів сім’ї за перше та друге півріччя 2025 року. Пенсійні виплати братимуться до розрахунку в обсязі, нарахованому за серпень 2025-го.

Що зміниться для отримувачів субсидій з листопада

Субсидія розраховується на період опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня, згідно з постановою Кабміну №848.

Якщо заяву подати з 1 жовтня по 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону — тобто з 16 жовтня. Якщо звернення відбудеться пізніше, допомогу нарахують з місяця подання заяви.

Раніше ми писали, що житлова субсидія — це державна підтримка для людей із низькими доходами, яким важко оплачувати комунальні послуги. Чим менший дохід родини, тим більшу частину витрат компенсує держава.

