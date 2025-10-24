Гроші на дрова для пенсіонерів — як отримати виплати на тверде паливо у 2025 році

Пенсіонерка, позаду якої лежать дрова. Фото: УНІАН

Пенсіонери та інші громадяни, які опалюють свої будинки твердим паливом і не користуються газом, електроенергією або централізованим опаленням, можуть отримати державну допомогу. Це можуть бути житлова субсидія або пільга на придбання дров, вугілля чи скрапленого газу.

Про те, як пенсіонерам отримати гроші на дрова у 2025 році, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Пільги та субсидії на дрова у 2025 році

Житлова субсидія на придбання твердого палива надається один раз на рік на один опалювальний сезон. Щоб її отримати, пенсіонерам необхідно подати заяву та декларацію про доходи за встановленою формою.

Пільги для придбання твердого або рідкого пічного палива надаються пенсіонерам, внесеним до відповідного реєстру, також один раз на рік. Для цього потрібно подати заяву та довідку про наявність пічного опалення у житлі.

Призначення субсидії чи пільги враховує загальний дохід сім’ї. Виняток становлять:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих ветеранів і захисників України.

Ці категорії громадян отримують пільги незалежно від доходів.

Хто з пенсіонерів отримає 19 400 грн на купівлю дров у 2025 році

Окремо передбачена міжнародна допомога на тверде паливо для мешканців регіонів, де відбувалися бойові дії: Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Такі домогосподарства, що опалюють житло пічним паливом, можуть отримати одноразову грошову допомогу від міжнародних донорів у розмірі 19 400 грн на один опалювальний сезон. Перелік отримувачів визначають обласні або військові адміністрації.

Раніше ми писали, що багато українських сімей досі обігрівають оселі дровами. Для цього зазвичай застосовують тверді, м’які та хвойні породи дерев.

Також ми розповідали, що точно розрахувати кількість дров на сезон практично неможливо, тому господарі часто заготовляють їх із запасом. Через це нерідко накопичується деревина, яка зберігається кілька років.