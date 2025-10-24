Видео
Помощь на дрова — как пенсионеру получить деньги в 2025 году

Помощь на дрова — как пенсионеру получить деньги в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:10
обновлено: 16:11
Деньги на дрова для пенсионеров — как получить выплаты на твердое топливо в 2025 году
Пенсионерка, позади которой лежат дрова. Фото: УНИАН

Пенсионеры и другие граждане, которые отапливают свои дома твердым топливом и не пользуются газом, электроэнергией или централизованным отоплением, могут получить государственную помощь. Это могут быть жилищная субсидия или льгота на приобретение дров, угля или сжиженного газа.

О том, как пенсионерам получить деньги на дрова в 2025 году, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Льготы и субсидии на дрова в 2025 году

Жилищная субсидия на приобретение твердого топлива предоставляется один раз в год на один отопительный сезон. Чтобы ее получить, пенсионерам необходимо подать заявление и декларацию о доходах по установленной форме.

Льготы для приобретения твердого или жидкого печного топлива предоставляются пенсионерам, внесенным в соответствующий реестр, также один раз в год. Для этого нужно подать заявление и справку о наличии печного отопления в жилье.

Назначение субсидии или льготы учитывает общий доход семьи. Исключение составляют:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших ветеранов и защитников Украины.

Эти категории граждан получают льготы независимо от доходов.

Кто из пенсионеров получит 19 400 грн на покупку дров в 2025 году

Отдельно предусмотрена международная помощь на твердое топливо для жителей регионов, где происходили боевые действия: Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Такие домохозяйства, отапливающие жилье печным топливом, могут получить единовременную денежную помощь от международных доноров в размере 19 400 грн на один отопительный сезон. Перечень получателей определяют областные или военные администрации.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи до сих пор обогревают дома дровами. Для этого обычно применяют твердые, мягкие и хвойные породы деревьев.

Также мы рассказывали, что точно рассчитать количество дров на сезон практически невозможно, поэтому хозяева часто заготавливают их с запасом. Из-за этого нередко накапливается древесина, которая хранится несколько лет.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
