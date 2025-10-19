Самые дешевые дрова — сколько стоит куб в октябре и стоит ли их покупать для отопления

Дрова возле пенька в лесу. Фото: Pixabay

Многие украинцы все еще обогревают свои дома дровами в холодное время года. Для отопления чаще всего используют три типа пород деревьев: твердолиственные, хвойные и мягколиственные.

О том, какие дрова самые дешевые в октябре 2025 года и стоит ли их покупать, сайту Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Как выбрать дрова для отопления и какая древесина самая дешевая

Эксперт отметил, что при выборе дров для отопления следует учитывать такие параметры:

влажность;

удобство обработки;

теплотворность (плотность).

Твердолиственные породы (дуб, бук, граб, ясень, клен) имеют высокую плотность, значительную тепловую отдачу и длительное горение. Это делает их эффективными для длительного отопления, особенно в сильные морозы. Но они стоят дороже других видов дров.

Хвойные породы (сосна, ель, смерека, ольха) имеют среднюю плотность и более доступны по цене. Однако при горении выделяют больше смолы, что приводит к большему количеству сажи.

Мягколиственные дрова (тополь, осина, ива, липа) — самые дешевые. По словам Николая Коваленко, это связано с тем, что они быстро сгорают и дают меньше тепла, но удобны, если надо быстро обогреть помещение. Многие люди комбинируют разные породы: сначала немного мягких дров, а когда холодно — твердые.

"Ими быстрее можно прогреть дом. А когда уже совсем холодно и на улице серьезные минусовые температуры, то лучше топить твердыми породами. Они будут долго гореть и давать много тепла", — рассказал эксперт.

Сколько стоит куб дров в октябре 2025 года

Цены на топливную древесину в октябре 2025 года заметно выросли по сравнению с августом. Самые дешевые — мягколиственные дрова сейчас стоят примерно 1 300 грн за кубометр (в августе — 900-1 100 грн).

Хвойные — от 1 300 грн (ранее стоимость колебалась в пределах 900-1 100 грн), а твердые породы — от 1 800 до 2 600 грн за кубометр (было 1 700-2 200 грн).

Получается, что самый дешевый вариант для отопления — мягколиственные дрова, особенно если нужно быстро и недорого прогреть помещение. Но для длительного и эффективного обогрева лучше комбинировать их с более твердыми породами, которые горят дольше и дают больше тепла.

В целом лесник советует покупать дрова в конце лета, когда они еще дешевле, ведь с началом отопительного сезона цены традиционно растут из-за увеличения спроса и расходов на заготовку и транспортировку.

Ранее мы писали, что с приходом холодов многие украинские семьи, особенно в селах и частном секторе, отапливают дома дровами. Уже в октябре 2025 года стоимость древесины поднялась по сравнению с летом, что увеличило расходы украинцев на заготовку топлива.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения украшают населенные пункты, но с годами некоторые деревья высыхают и становятся опасными. В таких случаях возникает вопрос — разрешено ли спилить их и использовать как дрова.