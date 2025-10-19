Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Какие дрова самые дешевые и подходят ли они для отопления

Какие дрова самые дешевые и подходят ли они для отопления

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 14:40
обновлено: 15:06
Самые дешевые дрова — сколько стоит куб в октябре и стоит ли их покупать для отопления
Дрова возле пенька в лесу. Фото: Pixabay

Многие украинцы все еще обогревают свои дома дровами в холодное время года. Для отопления чаще всего используют три типа пород деревьев: твердолиственные, хвойные и мягколиственные.

О том, какие дрова самые дешевые в октябре 2025 года и стоит ли их покупать, сайту Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать дрова для отопления и какая древесина самая дешевая

Эксперт отметил, что при выборе дров для отопления следует учитывать такие параметры:

  • влажность;
  • удобство обработки;
  • теплотворность (плотность).

Твердолиственные породы (дуб, бук, граб, ясень, клен) имеют высокую плотность, значительную тепловую отдачу и длительное горение. Это делает их эффективными для длительного отопления, особенно в сильные морозы. Но они стоят дороже других видов дров.

Хвойные породы (сосна, ель, смерека, ольха) имеют среднюю плотность и более доступны по цене. Однако при горении выделяют больше смолы, что приводит к большему количеству сажи.

Мягколиственные дрова (тополь, осина, ива, липа) — самые дешевые. По словам Николая Коваленко, это связано с тем, что они быстро сгорают и дают меньше тепла, но удобны, если надо быстро обогреть помещение. Многие люди комбинируют разные породы: сначала немного мягких дров, а когда холодно — твердые.

"Ими быстрее можно прогреть дом. А когда уже совсем холодно и на улице серьезные минусовые температуры, то лучше топить твердыми породами. Они будут долго гореть и давать много тепла", — рассказал эксперт.

Сколько стоит куб дров в октябре 2025 года

Цены на топливную древесину в октябре 2025 года заметно выросли по сравнению с августом. Самые дешевые — мягколиственные дрова сейчас стоят примерно 1 300 грн за кубометр (в августе — 900-1 100 грн).

Хвойные — от 1 300 грн (ранее стоимость колебалась в пределах 900-1 100 грн), а твердые породы — от 1 800 до 2 600 грн за кубометр (было 1 700-2 200 грн).

Получается, что самый дешевый вариант для отопления — мягколиственные дрова, особенно если нужно быстро и недорого прогреть помещение. Но для длительного и эффективного обогрева лучше комбинировать их с более твердыми породами, которые горят дольше и дают больше тепла.

В целом лесник советует покупать дрова в конце лета, когда они еще дешевле, ведь с началом отопительного сезона цены традиционно растут из-за увеличения спроса и расходов на заготовку и транспортировку.

Ранее мы писали, что с приходом холодов многие украинские семьи, особенно в селах и частном секторе, отапливают дома дровами. Уже в октябре 2025 года стоимость древесины поднялась по сравнению с летом, что увеличило расходы украинцев на заготовку топлива.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения украшают населенные пункты, но с годами некоторые деревья высыхают и становятся опасными. В таких случаях возникает вопрос — разрешено ли спилить их и использовать как дрова.

отопительный сезон цены отопление дрова стоимость твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации