Главная Экономика Дрова дорожают — сколько стоит куб топлива в октябре 2025 года

Дрова дорожают — сколько стоит куб топлива в октябре 2025 года

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:47
Цены на дрова в Украине стремительно растут — сколько стоит кубометр в октябре 2025 года
Дрова лежат на земле. Фото: УНИАН

С приближением холодов многие семьи, особенно в сельской местности и пригородах, начали активно заготавливать дрова для отопления. Если собственной древесины нет, ее можно закупить. Однако с ростом спроса цены тоже "пошли" в гору.

О том, сколько стоят дрова в октябре 2025 года и вырастет ли цена твердого топлива до конца этого отопительного сезона, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Читайте также:

Сколько стоят дрова в октябре

По состоянию на октябрь 2025 года стоимость дров в Украине уже превышает летние показатели. Именно поэтому эксперт советует закупать дрова в конце лета, чтобы сэкономить.

"В августе еще сохранялся некоторый запас, поэтому цены были ниже, чем в начале отопительного сезона. Однако с начала октября стоимость дров выросла из-за повышенного спроса, затрат на заготовку и логистику", — пояснил Коваленко.

По его словам, с начала октября цены на дрова выросли в среднем на 200-600 гривен за кубометр, в зависимости от типа древесины:

  1. Твердые лиственные породы еще в августе стоили примерно 1 700-2 200 грн за кубометр, а сейчас цены колеблются в пределах 1 800-2 600 грн/м³.
  2. Хвойные породы в августе в среднем стоили 900-1 100 грн/м³, а на сегодня их цена стартует от 1 300 грн/м³.
  3. Мягкие породы деревьев в августе оценивались примерно в 900-1 100 грн/м³, а сейчас стоимость одного кубометра достигает от 1 300 грн.

Стоит ли спешить закупать дрова

Относительно прогноза на отопительный сезон, Коваленко отметил, что сейчас предпосылок для дальнейшего роста цен нет. Однако в случае сильных и длительных морозов или подорожания доставки и топлива, стоимость дров может вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.

Ранее мы писали, что с наступлением холодов многие украинские семьи, особенно в селах и пригородах, закупают дрова для отопления. Важно покупать их только у легальных продавцов, чтобы избежать возможных штрафов.

Также мы рассказывали, что владельцы печей и котлов на дровах уже сейчас начинают готовиться к зимнему сезону. Прежде всего, следует выбрать надежного поставщика и подсчитать необходимое количество дров для обогрева своего дома.

коммунальные услуги отопительный сезон цены отопление дрова
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
