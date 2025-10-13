Ціни на дрова в Україні стрімко ростуть — скільки коштує кубометр у жовтні 2025

Дрова лежать на землі. Фото: УНІАН

З наближенням холодів багато сімей, особливо у сільській місцевості та передмістях, почали активно заготовляти дрова для опалення. Якщо власної деревини немає, її можна закупити. Однак зі зростанням попиту ціни теж "пішли" вгору.

Про те, скільки коштують дрова в жовтні 2025 року та чи зросте ціна тверде паливо до кінця цього опалювального сезону, у коментарі сайту Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Скільки коштують дрова у жовтні

Станом на жовтень 2025 року вартість дров в Україні вже перевищує літні показники. Саме тому експерт радить закуповувати дрова наприкінці літа, аби заощадити.

"У серпні ще зберігався деякий запас, тому ціни були нижчі, ніж на початку опалювального сезону. Проте з початку жовтня вартість дров зросла через підвищений попит, витрати на заготівлю та логістику", — пояснив Коваленко.

За його словами, з початку жовтня ціни на дрова зросли в середньому на 200–600 гривень за кубометр, залежно від типу деревини:

Тверді листяні породи ще в серпні коштували приблизно 1 700–2 200 грн за кубометр, а зараз ціни коливаються в межах 1 800–2 600 грн/м³. Хвойні породи у серпні в середньому коштували 900–1 100 грн/м³, а на сьогодні їхня ціна стартує від 1 300 грн/м³. М’які породи дерев у серпні оцінювалися приблизно в 900–1 100 грн/м³, а нині вартість одного кубометра сягає від 1 300 грн.

Чи варто поспішати закуповувати дрова

Щодо прогнозу на опалювальний сезон, Коваленко зазначив, що наразі передумов для подальшого зростання цін немає. Проте у разі сильних і тривалих морозів або подорожчання доставки та палива вартість дров може зрости на кілька сотень гривень за кубометр.

Раніше ми писали, що з настанням холодів багато українських родин, особливо у селах та передмістях, закуповують дрова для опалення. Важливо купувати їх лише у легальних продавців, аби уникнути можливих штрафів.

Також ми розповідали, що власники печей та котлів на дровах вже зараз починають готуватися до зимового сезону. Перш за все, слід обрати надійного постачальника та підрахувати необхідну кількість дров для обігріву свого будинку.