Ціни на дрова в Україні — скільки коштують різні види деревини та що обрати для опалення

Чоловік рубає дрова. Фото: Pexels

Наближається холодний період, і багато родин, особливо в сільській місцевості та передмістях, продовжують розраховувати на дров’яне опалення. У жовтні 2025 року ціни на дрова в Україні вже фіксуються на рівні, вищому, ніж у літні місяці.

Новини.LIVE розбиралися, чи зросте ціна на дрова до кінця опалювального періоду.

Реклама

Читайте також:

Популярні види дров для опалення

В Україні загалом є три групи дерев, які використовуються для опалення і мають найбільший попит серед населення. Це твердолистяні, хвойні та м'яколистяні групи, розповів Новини.LIVE лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Він наголосив, що при виборі дров для опалення потрібно враховувати:

теплотворність (щільність);

вологість;

легкість оброблення.

До твердолистяних груп належать:

дуб;

бук;

граб;

ясен;

клен.

"Їхніми головними перевагами є висока щільність, велика теплова віддача, а також те, що вони довго горять. Однак ця група дров зазвичай є найдорожчою", — розповів лісник.

До хвойної групи належать сосна, ялина, смерека, вільха. Це, за словами експерта, дерева середньої щільності. Вони дешевші, однак виділяють смолу, тож від них залишається більше сажі.

"М'яколистяна група: тополя, осика, верба, липа. Вони найдешевші, однак швидше згорають і дають менше тепла", — зазначив Коваленко.

Він додав, що зазвичай споживачі комбінують тверді та м’які породи, особливо для пікових навантажень чи швидкого прогріву.

"Тобто, коли на вулиці ще відносно тепло, можна трішки підтоплювати тополею чи осикою. Ними швидше можна прогріти хату. А коли вже геть холодно і на вулиці серйозні мінусові температури, то краще топити твердими породами. Вони довго горітимуть і даватимуть багато тепла", — розповів експерт.

Ціни на дрова: коли їх купувати, щоб не переплатити

Микола Коваленко наголосив, що для того, щоб зекономити на дровах, краще ними запастися наприкінці літа.

"У серпні ще зберігався деякий запас, тому ціни були нижчі, ніж на початку опалювального сезону. Проте з початку жовтня вартість дров зросла через підвищений попит, витрати на заготівлю та логістику", — розповів він.

За словами експерта, ціни на дрова зросли з початку жовтня, в середньому, на 200-600 гривень, залежно від групи дерев.

"Якщо ще в серпні середня ціна на твердолистяні дерева була приблизно 1 700-2 200 гривень за кубометр, то зараз подекуди ціна доходить до 1 800-2 600 грн/м³", — пояснив експерт.

Водночас ціна на хвойну групу у серпні в середньому була приблизно 900-1100 грн/м³. Нині ж — від 1300 грн/м³.

Вартість м'якої групи дерев у серпні була приблизно 900-1100 грн/м³. У жовтні вона зросла, і один кубометр тепер коштує десь від 1300 грн.

Скільки дров потрібно для опалення будинку 60-80 м²

За словами Миколи Коваленка, все залежить від того, наскільки будинок утеплений, віку печі чи котла, вологості дров і в цілому, погодних умов взимку.

"Але якщо брати середні орієнтири, то для утепленого будинку, якщо зима помірно холодна, може знадобитися до 10 кубометрів дров. Однак якщо будинок старий і з поганою теплоізоляцією, то знадобиться не менше 12 кубометрів дров, а то й більше. У будь-якому випадку краще брати дрова із запасом у пару кубометрів, щоб не мерзнути взимку", — додав експерт.

Що буде з цінами до кінця опалювального сезону

За словами лісника, станом на зараз передумов для зростання ціни на дрова до кінця опалювального сезону немає. Однак він не виключив, що у випадку сильних тривалих морозів чи зростання витрат на логістику і пальне, ціни можуть зрости на кілька сотень гривень за кубометр.

Чи є в Україні дефіцит дров

"Тотального дефіциту дров в Україні не було і не буде. Однак зараз в першу чергу розкуповуються м'які породи деревини. Тому подекуди людям доводиться чекати декілька тижнів, бо не завжди лісництва встигають заготувати вчасно потрібний об'єм дров. Та й погодні умови цьому не дуже сприяють", — пояснив експерт.

Він зазначив, що якщо минулого року осінь була тепла й суха, то заготівля йшла вчасно, без зростання попиту. Нині ж осінь холодна й дощова.

"Тому попит зростає, бо люди хочуть раніше починати топити будинки, а нам в дощ проблематично заготовлювати потрібні об'єми. І декому доводиться трохи чекати", — зазначив Микола Коваленко.

Як переконатися, що дрова легальні, а не вирубані незаконно

Лісник нагадав, що згідно з чинним законодавством, покупці "чорних" чи незаконно придбаних дров можуть отримати штрафи від 34 000 до 425 000 гривень, залежно від вартості деревини, а також можливе позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також передбачена кримінальна відповідальність для тих, хто перевозить деревину без документів про її походження.

Щоб не стати покупцем "чорних" дров, за словами експерта, потрібно звертати увагу на такі ознаки:

Документи. Лісгосп або продавець повинен надати лісорубний квиток або інші дозвільні документи.

Лісгосп або продавець повинен надати лісорубний квиток або інші дозвільні документи. Бирки чи тавра. Офіційні дрова часто маркуються бирками, шильдиками або номером лісництва.

Офіційні дрова часто маркуються бирками, шильдиками або номером лісництва. Перевірка місця заготівлі. Якщо продавець готовий надати інформацію про лісництво, ділянку, акт рубки — це добрий знак.

Якщо продавець готовий надати інформацію про лісництво, ділянку, акт рубки — це добрий знак. Порівняння ціни. Якщо пропозиція значно нижча ринкової, це може бути підозріло.

Якщо пропозиція значно нижча ринкової, це може бути підозріло. Перевірка транспорту. Лісовоз з обов’язковим пакетом документів — надійніше, ніж "вантаж в багажнику".

Також експерт зазначив, що замовлення через офіційні системи забезпечує більшу прозорість. Наприклад, сайт "ДроваЄ"та інші державні платформи.

Раніше ми пояснювали, що загрожує за рубку сухостою біля автошляхів. Також з'ясували, хто з пенсіонерів може отримати дрова безплатно.